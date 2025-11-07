разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
В Ингушетии завершается строительство второй очереди тепличного комплекса «Сунжа»

Это единственный в регионы тепличный комплекс современного типа со светокультурой

Завершить строительство планировалось еще в 2022 году
В Ингушетии завершается строительство тепличного комплекса «Сунжа» площадью 22 га и мощностью свыше 15 тыс. т овощей в год. Ввод в эксплуатацию намечен на конец года, инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.  Комплекс позволит круглогодично обеспечивать жителей региона свежей овощной продукцией. 

Первая очередь тепличного комплекса «Сунжа» площадью 10 га и мощностью более 5 тыс. т томатов в год была введена в эксплуатацию в 2019 году. О планах компании построить вторую очередь проекта «» писал в ноябре 2021 года. Инвесторы тогда оценивали, что второй этап стоимостью 6,3 млрд руб. планируется завершить до конца 2022 года, производство овощей должно было увеличиться до 22-23 тыс. т в год. Позже сообщалось, что вторая очередь будет запущена в 2023-м. Также в августе 2024 года «» писал, что в рамках второй очереди «Сунжа» начнет выращивать китайскую капусту в открытом грунте.

«Сунжа» — это единственный в Ингушетии тепличный комплекс современного типа со светокультурой, говорит гендиректор компании Тамара Решетникова. «Агрокомплекс “Сунжа” выращивает качественные томаты, их основная часть реализуется в Москве и пользуется спросом. В республике небольшой спрос: Ингушетия — один из самых депрессивных регионов с низкими заработными платами и высоким уровнем безработицы по сравнению с другими субъектами России», — прокомментировала Решетникова «». В том числе за счет создания новых рабочих мест с относительно высокой оплатой труда, а также налоговых отчислений, «Сунжа» — это позитивный пример организации и ведения бизнеса, добавляет эксперт.  

Производство тепличных овощей остается привлекательным для инвесторов, но речь идет в первую очередь о Дальнем Востоке (за исключением Сахалина), отмечает Решетникова. По ее словам, в регионах округа отмечается крайне жесткий дефицит свежей местной продукции, который компенсируется импортом из Китая. Несколько лучше ситуация в Сибири, однако районы Крайнего Севера, а также север Урала по-прежнему сохраняют зависимость от поставок овощей. «Но там нужны небольшие современные тепличные хозяйства, ориентированные исключительно на сбыт в районе своего производства», — говорит Решетникова. Это связано с большими расстояниями между населенными пунктами, сложной логистикой и низкой концентрацией населения. Кроме того, комплексам подобного формата — небольшим и нацеленным на сбыт в районе производства — помимо федеральных программ (например, капексы в 25% для них до сих действуют) также требуется поддержка местных властей.

Впрочем, отмечает Решетникова, тепличная отрасль — это не только выращивание и производство овощей и зелени, но еще и цветоводство и ягодоводство, и последнее в России развито очень слабо, а примерно 80% всех срезанных цветов, реализуемых на внутреннем рынке, представлены импортом. Но все же производство цветов по современным технологиям развивается и в России, добавляет она. 

