В Ингушетии запустят вторую очередь тепличного комплекса за 6,3 млрд рублей

Основная продукция комплекса — среднеплодные кистевые томаты А. Гордеев

В Сунженском районе Ингушетии в 2022 году планируется реализовать второй этап проекта по созданию агропромышленного комплекса «Сунжа», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Вопрос обсуждался на встрече главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с председателем совета директоров «Агрокомбината Сунжа» Хаджибикаром Албаковым.



Комбинат «Сунжа» построен при участии Корпорации развития Северного Кавказа, это современный круглогодичный тепличный комплекс площадью около 104, 5 тыс. м2. Производственная мощность составляет 5 тыс. т продукции в год, объем инвестиций в первую очередь проекта составил 1,7 млрд руб. По словам инвестора, второй этап стоимостью 6,3 млрд руб. планируется завершить до конца 2022 года. Производство овощей увеличится до 22-23 тыс. т в год.



О создании в Ингушетии агропарка «Сунжа» площадью 122 га стало известно в феврале 2020 года. На тот момент планировалось построить три блока теплиц, овощехранилище на несколько десятков тысяч тонн, современный консервный завод на базе ГУП «Атлас». В ходе второго этапа планируется строительство тепличного комплекса на 22 га. Основная продукция комплекса — среднеплодные кистевые томаты. Однако теплицы являются универсальными, что позволит выращивать и другие овощи, в частности, огурцы и баклажаны.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что запуск второй очереди говорит о том, что с проектом все хорошо. «Ингушетия — южный регион, где достаточно много солнца и тепла. Поэтому выращиваемая продукция будет конкурентоспособной, особенно в межсезонье», — объяснил Глушков. С другой стороны, в Ингушетии низкий спрос на тепличную плодоовощную продукцию, и чтобы выгодно ее реализовать, нужно вывозить ее из региона, а значит важно, как будет выстроена логистика, добавил он. «Отдаленность республики от основных регионов потребителей является одним из рисков проекта. Также играет роль высокая конкуренция на Юге России. Если в средней полосе сезонные парники работают максимум до середины октября, то на Юге — до середины декабря», — прокомментировал Глушков.



Руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын отметил, что Ингушетия характеризуется достаточно теплой и короткой зимой, что позволяет тратить минимальное количество энергоресурсов на обогрев теплиц. Республика относиться к шестой световой зоне, там высокие показатели фотосинтетически активной радиации (ФАР). Это дает возможность собирать урожаи томатов по 9-10 месяцев в году без применения искусственного освещения, рассказывает Курицын. «Однако это является и минусом из-за развитого частного сельского хозяйства. Особое внимание следует уделить рискам ликвидности продукции в регионе, ее себестоимости и логистической составляющей, а так же значительному числу конкурентов: ТК «Солнечный дар» (83,27 га), ТК «Овощи Ставрополья» (43,08 га), ТК «Марьинский» (8,47 га), ТК «Кавказ» (68,94 га)», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По информации Минсельхоза, с начала года до начала ноября в зимних теплицах собрали свыше 1,1 млн т овощей и зеленных культур, что на 3,6% больше показателя за аналогичный период 2020 года (1,09 млн т). В том числе урожай огурцов составил 651 тыс. т, томатов — 458,6 тыс. т. В десятку регионов-лидеров по производству входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан. По прогнозу агроведомства, по итогам года урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн т.

