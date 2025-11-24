разделы

Потребление овощей в этом году может превысить рекордные 107 кг на человека

Благодаря развития овощеводства увеличилось предложение

В ближайшие 10-15 лет уровень потребления может достичь рекомендованных 140 кг на человека в год
По итогам 2025 года потребление овощей в расчете на душу населения может превысить рекордные 107 кг. Такой прогноз «» озвучил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Прогноз основан на изменении структуры сельхозпроизводства и пищевых привычек россиян, пояснил он.

В 1990—1999 годах потребление овощей в России составляло в среднем 77 кг на человека в год, в 2000—2009 — 88 кг, в 2010—2019 — 103 кг, с 2020-го по настоящее время — 105 кг. «После 2014 года Россия активизировала развитие овощеводства, в частности, крупные инвесторы создали мощный тепличный бизнес. Это стало фактором наполнения рынка», — отметил Дальнов.

Однако одного предложения для повышения потребления мало, продолжает он: нужно сознательное стремление к здоровью. «Этот драйвер оформился буквально в последние пять лет, и он укрепляется. Есть овощи становится модно, — говорит эксперт. — Поэтому я допускаю, что в этом году мы превзойдем 107 кг, а в ближайшие 10-15 лет достигнем рекомендованных 140 кг на человека в год. И это будет прямым результатом рационального выбора самих россиян».

Эксперт разделил новый драйвер спроса на три составляющих. Во-первых, здоровый образ жизни перестал быть уделом спортсменов и превратился в массовую культуру. «Потребители стали больше читать этикетки и интересоваться составом продуктов. Теперь общеизвестно, что овощи — это источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, что идеально вписывается в запрос на “чистую” еду. Кроме того, люди ищут не просто утоление голода, а пользу от пищи. Овощи с их доказанной ролью в профилактике заболеваний и поддержании тонуса становятся осознанным выбором, — перечисляет Дальнов. — Также сказывается влияние соцсетей и медиа: блогеры, фитнес-инфлюенсеры и СМИ продвигают овощные диеты, смузи, салаты и другие способы потребления овощей».

Во-вторых, рост ассортимента и «пищевой грамотности». Российская кухня с использованием овощей вышла далеко за рамки традиционных огурцов и томатов. «Авокадо, батат, руккола, шпинат, сельдерей, спаржа, различные виды капусты “захватили” полки супермаркетов и из категории экзотики стали привычными ингредиентами блюд, — отмечает Дальнов. — Кроме того, во время пандемии и после нее люди стали больше готовить дома, экспериментировать с рецептами. Это привело к росту использования менее привычных овощей для приготовления различных блюд».

Третья составляющая — удобство и новые форматы потребления. «Линейка готовой еды — это один из главных драйверов роста. Нарезки свежих овощей и салатов, овощные снэки (морковные палочки, слайсы огурца), миксы для рагу или wok-сковороды экономят время и упрощают процесс готовки, — говорит Дальнов. — Также массовой привычкой стало потребление овощей в жидком виде — в формате смузи и соков». При этом благодаря развитию ритейла и логистики сети супермаркетов научились эффективно доставлять и хранить скоропортящиеся товары. Широкий ассортимент овощей доступен не только в крупных городах, но и в регионах, заключает он.

