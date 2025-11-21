разделы

Отмена понижающего коэффициента на перевозки продуктов может привести к перебоям в поставках рыбы

Кабмин не стал продлевать его действие

Перевозка продовольствия в универсальных контейнерах может подорожать более чем на 30%
С 1 января 2026 года в России перестанет действовать понижающий коэффициент (0,9009 к действующим тарифам) для железнодорожной перевозки ряда продовольственных грузов, среди которых овощи, фрукты, мука, крупы и макароны, рыба и мясо, соль и сахар, молоко, масла и др. В связи с этим Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие понижающего коэффициента. Об этом «Агроэксперту» рассказал директор по развитию мультимодального оператора рефрижераторных контейнеров «Полярная звезда» (входит в АСОРПС) Антон Востриков.

По его словам, все рефрижераторные операторы обеспокоены решением не продлевать действие понижающего коэффициента. «Это как снег на голову, все в шоке и с учетом этого рост тарифов по перевозкам в рефконтейнерах с 1 января 2026 года составит 24,5% с учетом изменения ставки НДС», — добавил он. По оценке Вострикова, уже сейчас стоимость перевозки одного контейнера вырастет более чем на 10%. Для перевозки продуктов в универсальных контейнерах ситуация выглядит еще хуже. В частности, с 1 декабря 2025 года грузовые тарифы РЖД будут проиндексированы на 10%. Отдельно с 1 января 2026 года планируется дополнительное повышение на 5%. И отмена понижающего коэффициента с учетом роста НДС приведет к повышению стоимости перевозки продуктов питания в универсальных контейнерах на 30,5%. «Такого повышения не было еще ни разу, и мы опасаемся, что большое количество грузов уйдет на автотранспорт», — говорит Востриков. 

Проблема в том, что вся дальневосточная рыба перевозится в центральную часть России в рефконтейнерах, которые после разгрузки в регионах необходимо возвращать на Дальний Восток, где добывается основной объем российской рыбы. С учетом планируемого увеличения тарифов для порожнего пробега универсальных полувагонов, крытых вагонов и платформ, и на 5% — для контейнеров, привлекательность этого направления снизится. «Это также приведет к сложностям возврата контейнеров на Дальний Восток для загрузки рыбой. Уже сейчас не хватает грузов, которые необходимо возить из Центральной России на Дальний Восток в рефконтейнерах. Мы их не вернем, и начнутся проблемы с вывозом рыбы. Это очень важный момент», — предупредил Востриков. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отмечает, что с учетом снижающейся потребительской активности и отсутствия политической, экономической возможности корректировать доходность производителей за счет роста потребительских цен, все это может привести к снижению рентабельности и устойчивости производителей аграрной продукции.

В сентябре 2025 года саморегулируемая организация «Союз операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ) в письме на имя вице-премьера Виталия Савельева попросила власти не повышать в 2026 году тарифы РЖД на порожний пробег универсальных полувагонов, крытых вагонов и платформ, контейнерных перевозок. По мнению источника «Агроэксперта» в СОЖТ, это может привести к снижению конкурентоспособности ряда грузов, включая агропродукцию, и усилить их отток с сети РЖД на другие виды транспорта.

