Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Михаил Мишустин: правительство продолжит поддержку АПК для достижения национальных целей

Для повышения эффективности отрасли нужно ускоренное внедрение современных технологий

Укрепление технологического лидерства агропрома необходимо для его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе
По итогам прошлого года Россия с запасом обеспечила себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром, а также приближается к целевым значениям Доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора и обеспечении продовольственной безопасности. «Рассчитываю, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых», — подчеркнул он, добавив, что такой прогноз во многом основан на предварительных итогах уборочной кампании. 

По словам главы правительства, собрано свыше 135 млн т зерна, достигнуты рекорды по урожаям зернобобовых, сои, рапса, фруктов. Также увеличилось производство молочной продукции. Во многом это результат господдержки отрасли, в первую очередь, льготного кредитования, субсидирования приоритетных секторов, помощи малым и средним хозяйствам, перечислил Мишустин. Правительство и впредь будет поддерживать АПК для достижения национальных целей, определенных главой государства, среди которых - укрепление технологического лидерства агропрома, что необходимо для его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, отметил он. 

При этом важным фактором повышения эффективности АПК является ускоренное внедрение современных технологий, в том числе цифровых решений и автоматизации процессов, обратил внимание Мишустин. «Такой подход открывает широкие возможности для прогнозирования урожайности сельхозкультур. Можно вовремя обнаруживать вредителей, рассчитать количество удобрений, отслеживать состояние поголовья животных, выстроить загрузку производственных площадок с наибольшей результативностью, а также применять иные отечественные технологии для улучшения качества продукции и снижения издержек», — рассказал премьер-министр. Также важно максимально сократить сроки выведения на рынок новых разработок, добавил он. 

С этого года оказывается поддержка 39 научным и образовательным учреждениям по линии Минобрнауки, которые занимаются исследованиями в растениеводстве. В рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в прошлом году было получено 16 патентов и 14 отечественных решений, также в государственный реестр включено 38 сортов и гибридов. Было создано три национальных центра, которые занимаются генетическими исследованиями растений, сортов винограда и животных для нужд АПК. «Назвал сейчас только несколько достижений в этой области. Конечно, такую работу будем продолжать», — резюмировал Мишустин. 

Накануне на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства сообщил, что кабмин расширяет правила предоставления и распределения субсидий в АПК, чтобы обеспечивать внедрение инновационных решений в этом секторе на перспективу. Со следующего года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на комплексные научно-технические проекты. Более 40 из них были выбраны для реализации в рамках соответствующей федеральной программы. Планируется ежегодно проводить такие отборы по 15 наиболее важным направлениям.

