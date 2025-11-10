Правительство расширило господдержку аграриев

Среди наиболее важных направлений — выведение новых сортов и гибридов в растениеводстве Е. Разумный / Ведомости

Правительство расширяет правила предоставления и распределения субсидий в АПК, чтобы обеспечивать внедрение инновационных решений в этом секторе на перспективу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Со следующего года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на комплексные научно-технические проекты. Более 40 из них были выбраны для реализации в рамках соответствующей федеральной программы. Планируется ежегодно проводить такие отборы по 15 наиболее важным направлениям», — отметил он.



Среди таких направлений Мишустин назвал выведение новых сортов и гибридов в растениеводстве, включая виноград, плодовые и ягодные культуры, а также разработка подходов, которые могут понадобиться для их выращивания, селекционные исследования в мясном скотоводстве и птицеводстве.



По словам главы правительства, предусмотрено возмещение до половины затрат заказчиков комплексных научных решений. Это позволит аграриям профинансировать как сами исследования, так и покупку необходимых материалов, в том числе программного обеспечения, частично компенсировать расходы на приобретение, монтаж оборудования и приборов, другой сельскохозяйственной техники. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства, решения вступят в силу с 1 января 2026 года. «Прошу Минсельхоз обеспечить доведение средств до производителей как можно раньше, в начале финансового года, чтобы все вопросы были закрыты», — добавил Мишустин.



Также в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства с 2026 года у регионов появится возможность применять повышающие коэффициенты к ставкам при расчете поддержки для производителей картофеля и других овощей. В частности, для производителей овощей, которые используют семена отечественной селекции, будет применяться повышающий коэффициент 2, что поддержит российские семенные компании, говорится на сайте правительства. Повышающий коэффициент 3 будет применяться для производителей тепличных овощей с января по апрель, что позволит дополнительно увеличить объем производства во внесезонный период. Коэффициент 4 предусмотрен для производителей картофеля и других овощей в Магаданской области и Чукотском автономном округе.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

