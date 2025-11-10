разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Правительство расширило господдержку аграриев

Со следующего года они смогут получать субсидии на комплексные научно-технические проекты

| Агроинвестор |

Среди наиболее важных направлений — выведение новых сортов и гибридов в растениеводстве
Среди наиболее важных направлений — выведение новых сортов и гибридов в растениеводстве

Правительство расширяет правила предоставления и распределения субсидий в АПК, чтобы обеспечивать внедрение инновационных решений в этом секторе на перспективу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Со следующего года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на комплексные научно-технические проекты. Более 40 из них были выбраны для реализации в рамках соответствующей федеральной программы. Планируется ежегодно проводить такие отборы по 15 наиболее важным направлениям», — отметил он.

Среди таких направлений Мишустин назвал выведение новых сортов и гибридов в растениеводстве, включая виноград, плодовые и ягодные культуры, а также разработка подходов, которые могут понадобиться для их выращивания, селекционные исследования в мясном скотоводстве и птицеводстве.

По словам главы правительства, предусмотрено возмещение до половины затрат заказчиков комплексных научных решений. Это позволит аграриям профинансировать как сами исследования, так и покупку необходимых материалов, в том числе программного обеспечения, частично компенсировать расходы на приобретение, монтаж оборудования и приборов, другой сельскохозяйственной техники. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства, решения вступят в силу с 1 января 2026 года. «Прошу обеспечить доведение средств до производителей как можно раньше, в начале финансового года, чтобы все вопросы были закрыты», — добавил Мишустин.

Также в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства с 2026 года у регионов появится возможность применять повышающие коэффициенты к ставкам при расчете поддержки для производителей картофеля и других овощей. В частности, для производителей овощей, которые используют семена отечественной селекции, будет применяться повышающий коэффициент 2, что поддержит российские семенные компании, говорится на сайте правительства. Повышающий коэффициент 3 будет применяться для производителей тепличных овощей с января по апрель, что позволит дополнительно увеличить объем производства во внесезонный период. Коэффициент 4 предусмотрен для производителей картофеля и других овощей в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти