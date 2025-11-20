Минсельхоз рассчитывает увеличить господдержку малого агробизнеса

Доля фермеров в производстве сельхозпродукции в последние годы остается стабильной М. Рябинкина

Минсельхоз с 2026 года запускает новый федеральный проект по поддержке малого агробизнеса, в котором сохранит все действующие меры господдержки и «будет стараться» их увеличить. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании в ходе выставки «Югагро-2025», пишет «Интерфакс». В этом году на поддержку малого бизнеса предусмотрено 15 млрд руб., это защищенная статья расходов, поэтому уменьшать объем средств или перераспределять их на другие направления не будут, заверила Лут.



Она отметила, что доля фермеров в производстве сельхозпродукции в последние годы остается стабильной — «15% плюс-минус». Но есть различия по отраслям. Так, по производству зерна фермерское сообщество занимает около 30%, по овощам — больше. «Сейчас особая ниша, конечно, ягоды. И мы очень надеемся, что здесь фермеры себя найдут, и мы сможем достичь нашего показателя по продбезу, который у нас еще не выполнен», — добавила министр. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, пороговое значение самообеспеченности фруктами и ягодами составляет не менее 60%.



При этом сейчас, по словам Лут, крупные агрохолдинги лучше обеспечивают эффективность производства. «Фермер же зачастую хочет готовое решение, чтобы кто-то его принес и показал, потом будет еще 10 раз обсуждать и сомневаться. Но нам необходимо перестраиваться быстро, и это должны поддержать все производители продукции растениеводства, 95% из которых — малые хозяйства», — цитирует ее РБК.



Доля фермеров в общем объеме урожая Краснодарского края в этом году составила 37%, оценил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «На Кубани фермеры — важная составляющая успеха. В сельском хозяйстве у нас более 13 тыс. фермеров, у них находится в обороте 1,3 млн га земли, — приводит его словам РБК. <…> Они очень мобильные, быстро реагируют на спрос, на проблемы, быстрее выходят из непростых ситуаций. Фермеры пользуются всеми мерами господдержки наравне с большими агрохолдингами».



