Горох может стать главным разочарованием года с точки зрения цен и доходности

Рост урожайности отмечается практически во всех основных регионах-производителях «Август»

В этом году сбор гороха может достигнуть рекордных 5,27-5,4 млн т (3,8 млн т в 2024-м) за счет роста урожайности и несмотря на сокращение площади сева, прогнозирует «Экспертно-аналитический центр агробизнеса» («АБ-Центр») на основании данных региональных органов управления АПК. «Общий рост производства наблюдается несмотря на то, что в одном их ключевых регионов выращивания — в Ростовской области — урожайность так и не восстановилась и в 2025 году была более чем в два раза ниже своих средних показателей. В то же время почти во всех остальных ключевых регионах-производителях отмечается заметный прирост урожайности и сборов», — оценили аналитики компании. Так, в этом году наиболее ощутимый рост сборов ожидается в Ставропольском крае — на 259 тыс. т, до 745 тыс. т, Нижегородской области — на 176,8 тыс. т, до 280,9 тыс., Новосибирской области — на 123,4 тыс. т, до 292,2 тыс. т. Другие регионы также показывают увеличение объемов производства.



«Всякий рекорд имеет обратную сторону. Особенно это актуально для нишевых культур», — говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Так, объясняет он, внутреннее потребление агрокультуры крайне ограничено: глубокая переработка бобовых в России не развита, в результате горох приходится экспортировать как сырье. «Нынешний урожай, с моей точки зрения, — это последствия предыдущих двух лет, когда цены на мировом рынке на бобовые, и горох в частности, были весьма приличные <...>. Сейчас и мы, и все остальные произвели очень большой объем зернобобовых. Соответственно, самый актуальный вопрос — куда его сбывать, потому что кроме нас этот товар будут предлагать и другие страны», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что российские экспортеры говорят о не всегда высоком качестве отечественного гороха —это дополнительно ограничивает возможности сбыта и, соответственно, заработка. Он также обращает внимание на то, что отгружать горох следует не только в традиционные страны-импортеры (Китай, Индия, Турция и др.), но и активнее работать со Африканским континентом.



По итогам января-сентября основным импортером российского гороха стал Китай (618 тыс. т), следом идут Индия (109,3 тыс. т) и Пакистан (74,9 тыс. т). Также поставки велись в Бангладеш, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщается на сайте Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (по данным Новороссийского филиала).



Сейчас, продолжает Корбут, экспортные цены на горох стабильны, но они могут снизиться под давлением высокого мирового предложения. «Я думаю, что с точки зрения цен и доходности горох будет главным разочарованием фермеров в этом году», — говорит эксперт. Впрочем, по его словам, большая часть производства бобовых (кроме фасоли) — 60-70% — приходится на малые хозяйства, и они относительно мобильны как в плане наращивания производства, так и в его сокращении и переходе на другие агрокультуры. «Но это очень сложный вопрос — что будет давать маржу. К сожалению, у нас по итогу этого года маржа многих культур будет не так высока, особенно если смотреть ее не в процентах с точки зрения рентабельности, а оценивать, сколько она дает в экономике предприятия», — заключил эксперт.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее прогнозировал, что в этом году урожай зернобобовых может составить не менее 7,5 млн т (здесь и далее — без новых регионов, представлен консервативный прогноз) — это рекорд, из них более 5,2 млн т — горох. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Урожай продолжает увеличиваться с каждым днем, хотя по качеству все не очень благополучно», — отмечал он. Эксперт также обращал внимание на то, что по ходу уборки экспортные цены на российских горох начали снижаться. При этом Китай, на который рассчитывают экспортеры, пока не спешит импортировать российских горох, который там в значительной мере идет на фураж, из-за снижения цен на сою и соевый шрот.



