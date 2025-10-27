Темпы прироста производства молока снизились в два раза

В сельхозорганизациях производство все еще растет Е. Разумный / Ведомости

По итогам девяти месяцев 2025 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 26,2 млн т, что на 0,27% (69,6 тыс. т) выше, чем в 2024-м, следует из материалов Росстата. При этом в 2024-м темпы прироста более чем в два раза превышали текущие: по итогам 2024 года прирост валового производства составлял 0,7% (224 тыс. т), пишет Milknews со ссылкой на пресс-службу Национального союза производителей молока («Союзмолок»). Регионами-лидерами по приросту за январь-сентябрь 2025-го стали Татарстан (плюс 57 тыс. т), Удмуртия (плюс 50 тыс. т), Пензенская область (плюс 43 тыс. т).



Замедление темпов роста во многом обусловлено существенным сокращением производства в хозяйствах населения (минус 4,7%, или 387 тыс. т, до 7,9 млн т), фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей (минус 3,4%, или 74 тыс. т, до 2,1 млн т) — совокупно на 461 тыс. т. В 40 регионах (преимущественно, в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, а также в ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного округов), обеспечивающих 35% валового производства молока (37% в 2024 году), отмечается сокращение производства в хозяйствах всех категорий на 388 тыс. т (минус 4,1% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года). Наибольшее падение объемов наблюдается в Ростовской области (минус 88 тыс. т), Алтайском крае (минус 29 тыс. т), Республике Башкортостан (минус 23 тыс. т).



При этом за отчетный период производство молока в сельхозорганизациях увеличилось на 3,4% (531 тыс. т). Впрочем, как отмечают аналитики «Союзмолока», практически весь прирост был направлен на замещение выпадающих объемов производства в других категориях хозяйств. При этом в 31 субъекте также отмечается сокращение производства в сельхозорганизациях, в том числе в Московской (минус 11 тыс. т), Курской (минус 8 тыс. т), Новосибирской (минус 7 тыс. т) и других областях.



По мнению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, снижение валовых объемов производства молока во многом обусловлено продолжающейся индустриализацией рынка: урбанизация, сокращение численности населения в сельской местности приводят к уменьшению производства в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах, а их долю замещает организованный сектор. «Важно, что производство товарного молока при этом продолжает увеличиваться (плюс 2% по итогам девяти месяцев), хотя темпы роста также замедляются и остаются ниже среднего многолетнего значения (плюс 3-4%), что связано с ослаблением инвестиционной активности в молочной отрасли в последние годы», — говорит Белов (цитата по Milknews).



По его мнению, в текущих условиях важно поддержать баланс развития рынка как с точки зрения объемов, так и с точки зрения экономики — себестоимости производства и цен. Белов также обращает внимание на то, что спрос на молочную продукцию сейчас стабилизируется, а в ряде категорий начинается восстановительный рост. «Это будет оказывать поддержку производству сырого молока, формируя дополнительный спрос на него и поддерживая конкуренцию за молоко-сырье. И стороны-участники, закрепившие торговые отношения через долгосрочные контракты на поставку молока-сырья, будут иметь преимущество», — добавляет Белов.



Ранее «Агроинвестор» писал, что тенденция снижения спроса на молочную продукцию развивается с начала осени 2024 года и связана с замедлением темпов роста заработных плат на фоне увеличения себестоимости производства молока и молочной продукции. Об этом говорила директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. В пресс-службе компании «Логика молока» (ранее H&N и «Данон Россия») также отмечали, что снижение спроса наблюдалось с четвертого квартала прошлого года и было преимущественно обусловлено динамикой макроэкономических показателей — прежде всего, инфляции. Впрочем, на фоне более умеренных инфляционных ожиданий до конца года в компании не прогнозируют дальнейшего существенного снижения объема продаж в молочной категории. Кроме того, отмечала Жебит, поддержку спросу во многом оказывает продолжающееся развитие сегмента HoReCa. В числе растущих молочных категорий — питьевое молоко, творог (за исключением продуктов на его основе), йогурты, мороженое, повышается спрос на сыры.



