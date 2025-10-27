разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Темпы прироста производства молока снизились в два раза

Это во многом обусловлено существенным сокращением производства в хозяйствах населения

| Агроинвестор |

В сельхозорганизациях производство все еще растет
В сельхозорганизациях производство все еще растет

По итогам девяти месяцев 2025 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 26,2 млн т, что на 0,27% (69,6 тыс. т) выше, чем в 2024-м, следует из материалов . При этом в 2024-м темпы прироста более чем в два раза превышали текущие: по итогам 2024 года прирост валового производства составлял 0,7% (224 тыс. т), пишет Milknews со ссылкой на пресс-службу («Союзмолок»). Регионами-лидерами по приросту за январь-сентябрь 2025-го стали Татарстан (плюс 57 тыс. т), Удмуртия (плюс 50 тыс. т), Пензенская область (плюс 43 тыс. т).

Замедление темпов роста во многом обусловлено существенным сокращением производства в хозяйствах населения (минус 4,7%, или 387 тыс. т, до 7,9 млн т), фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей (минус 3,4%, или 74 тыс. т, до 2,1 млн т) — совокупно на 461 тыс. т. В 40 регионах (преимущественно, в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, а также в ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного округов), обеспечивающих 35% валового производства молока (37% в 2024 году), отмечается сокращение производства в хозяйствах всех категорий на 388 тыс. т (минус 4,1% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года). Наибольшее падение объемов наблюдается в Ростовской области (минус 88 тыс. т), Алтайском крае (минус 29 тыс. т), Республике Башкортостан (минус 23 тыс. т).

При этом за отчетный период производство молока в сельхозорганизациях увеличилось на 3,4% (531 тыс. т). Впрочем, как отмечают аналитики «», практически весь прирост был направлен на замещение выпадающих объемов производства в других категориях хозяйств. При этом в 31 субъекте также отмечается сокращение производства в сельхозорганизациях, в том числе в Московской (минус 11 тыс. т), Курской (минус 8 тыс. т), Новосибирской (минус 7 тыс. т) и других областях. 

По мнению гендиректора «» Артема Белова, снижение валовых объемов производства молока во многом обусловлено продолжающейся индустриализацией рынка: урбанизация, сокращение численности населения в сельской местности приводят к уменьшению производства в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах, а их долю замещает организованный сектор. «Важно, что производство товарного молока при этом продолжает увеличиваться (плюс 2% по итогам девяти месяцев), хотя темпы роста также замедляются и остаются ниже среднего многолетнего значения (плюс 3-4%), что связано с ослаблением инвестиционной активности в молочной отрасли в последние годы», — говорит Белов (цитата по Milknews). 

По его мнению, в текущих условиях важно поддержать баланс развития рынка как с точки зрения объемов, так и с точки зрения экономики — себестоимости производства и цен. Белов также обращает внимание на то, что спрос на молочную продукцию сейчас стабилизируется, а в ряде категорий начинается восстановительный рост. «Это будет оказывать поддержку производству сырого молока, формируя дополнительный спрос на него и поддерживая конкуренцию за молоко-сырье. И стороны-участники, закрепившие торговые отношения через долгосрочные контракты на поставку молока-сырья, будут иметь преимущество», — добавляет Белов. 

Ранее «» писал, что тенденция снижения спроса на молочную продукцию развивается с начала осени 2024 года и связана с замедлением темпов роста заработных плат на фоне увеличения себестоимости производства молока и молочной продукции. Об этом говорила директор по связям с общественностью ») Мария Жебит. В пресс-службе компании «Логика молока» (ранее H&N и «Данон Россия») также отмечали, что снижение спроса наблюдалось с четвертого квартала прошлого года и было преимущественно обусловлено динамикой макроэкономических показателей — прежде всего, инфляции. Впрочем, на фоне более умеренных инфляционных ожиданий до конца года в компании не прогнозируют дальнейшего существенного снижения объема продаж в молочной категории. Кроме того, отмечала Жебит, поддержку спросу во многом оказывает продолжающееся развитие сегмента HoReCa. В числе растущих молочных категорий — питьевое молоко, творог (за исключением продуктов на его основе), йогурты, мороженое, повышается спрос на сыры.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти