Спрос на молочную продукцию снижается

В денежном выражении все категории показывают рост А. Орлов / Ведомости

С сентября 2024 года по август 2025-го розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении снизились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Нильсен». При этом сокращение продаж усиливается — в мае 2025-го оно оценивалось в 1,2%. Наиболее заметное снижение в натуральном выражении за год показали сливочное масло (минус 11,2%), стерилизованное молоко (минус 11,1%), плавленый сыр (минус 7,1%) и молоко с соком (минус 7,1%). При этом практически по всем категориям наблюдается заметный рост продаж в денежном выражении — от 6,7% до 24,6% в зависимости от товара. Наиболее заметно увеличились продажи молочных десертов (плюс 24,6%), густых йогуртов (22,4%), гранулированного творога (20,5%).



Тенденция снижения спроса на молочную продукцию развивается с начала осени 2024 года и связана с замедлением темпов роста заработных плат на фоне увеличения себестоимости производства молока и молочной продукции, отмечает директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. В пресс-службе компании «Логика молока» (ранее H&N и «Данон Россия») также говорят, что снижение спроса наблюдалось начиная с четвертого квартала и было преимущественно обусловлено динамикой макроэкономических показателей — прежде всего, инфляции.



«По оценкам “Союзмолоко”, за период с января по август снижение спроса накопленным итогом составило 2,3%, хотя по итогам пяти месяцев мы фиксировали снижение на 2,8%», — прокомментировала Жебит «Агроинвестору». В то же время, продолжает она, в осенний период «Союзмолоко» наблюдает сигналы восстановления спроса: в результате по итогам года он может вплотную приблизиться к уровню прошлого года.



В «Логике молока» говорят, что на фоне более умеренных инфляционных ожиданий до конца года не ожидают дальнейшего существенного снижения объема продаж в молочной категории. Кроме того, отмечает Жебит, поддержку спросу во многом оказывает продолжающееся развитие сегмента HoReCa. В числе растущих молочных категорий — питьевое молоко, творог (за исключением продуктов на его основе), йогурты, мороженое, повышается спрос на сыры. «Отдельные категории — творог, йогурты — выбиваются из общего тренда и демонстрируют устойчивый рост», — сказали «Агроинвестору» в пресс-службе «Логики молока». Это обусловлено увеличением популярности здоровых продуктов с повышенным содержанием белка на фоне общего усиления интереса россиян к активному образу жизни и здоровому питанию.



В то же время директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров ожидает сохранения до конца 2025 года слабых продаж молочной продукции в натуральном выражении, хотя темпы падения могут замедлиться, сказал он «Коммерсанту». По словам эксперта, господдержка молочной отрасли позволила нарастить производство, рост предложения и конкуренции может сдерживать дальнейшее повышение. Так, по его оценке, в первой половине 2025 года выпуск питьевого молока увеличился на 0,9%, йогуртов — на 0,5%, творога — на 1,6%. Если инфляция замедлится, то по итогу текущего года падение натуральных продаж может быть в диапазоне 2-3%, однако полного восстановления до показателей 2023 года ожидать не стоит, прогнозирует Кучеров.



