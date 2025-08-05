Минсельхоз сохранит поддержку молочной отрасли

В прошлом году средняя рентабельность молочного животноводства без учета субсидий превысила 28% PxHere

Молочная отрасль была и остается одной из самых поддерживаемых в российском АПК, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Ранее «Известия» сообщили, что крупные российские производители молока выразили обеспокоенность в связи с возможным сокращением госсубсидий, заявив о серьезных рисках для отрасли и снижении рентабельности производства на 15-20%. Речь идет о новых правилах предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК, согласно которым субсидии на поддержку производства молока (на литр товарного молока) со следующего года будут предоставляться только сельхозпроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого ‎и среднего предпринимательства, ранее писал «Агроинвестор».



В «Союзмолоко» ранее отмечали, что эта мера поддержки востребована как среди сравнительно небольших производителей, так и у крупных агрохолдингов. «Мы видим серьезные риски для отрасли в сокращении объемов поддержки участников рынка: в условиях ослабления спроса на молочную продукцию это может привести к снижению доходности по всей производственно-сбытовой цепочке», — сказали «Агроинвестору» в союзе.



На долю малых производителей приходится более 22% от общего объема сырого молока, произведенного в организованном секторе, отмечает Минсельхоз. Для всех производителей молока действует широкий набор мер господдержки: возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, напоминает агроведомство. Также министерство отметило, что в прошлом году средняя рентабельность молочного животноводства без учета субсидий превысила 28%, что выше среднего показателя по отрасли.



Хотя с 2026 года субсидия на 1 кг реализованного молока будет предоставляться только малым производителям, все остальные действующие меры поддержки молочной отрасли будут сохранены для всех категорий производителей, в том числе будет продолжена поддержка личных подсобных хозяйств, заверил Минсельхоз. Однако гендиректор агрохолдинга «Степь» (четвертое место в России по производству молока) Андрей Недужко отметил, что субсидии «на литр» для производителей сырого молока являются действенной и эффективной мерой господдержки, и пока не предусмотрены никакие компенсаторные механизмы вместо выпадающего объема помощи крупным компаниям. «Падение рентабельности у производителей в случае прекращения действия субсидии “на литр” может составить 15-20%. Законы рынка таковы, что это может отразиться на всех других участниках производственного цикла, включая конечного потребителя», — приводят его слова «Известия».



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