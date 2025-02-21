Потенциал экспорта молочной продукции из России превышает $730 млн

В целом объем мировой торговли молочной продукцией превышает $100 млрд Freepik.com

Потенциал экспорта молочной продукции к 2030 году оценивается на уровне более $730 млн — почти на 70% выше уровня прошлого года. В том числе вывоз сухой молочной продукции может превысить $140 млн. Об этом сказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе первой международной конференции Dairy Session 2025 в Дубае. В числе перспективных для поставок направлений дальнего зарубежья он назвал Китай, Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, Турцию и страны Юго-Восточной Азии.



Сейчас российская молочная продукция поставляется в 67 стран, причем год от года география экспорта расширяется, отметил Ильюшин. «Традиционно мы экспортировали продукцию на рынки государств постсоветского пространства, однако постепенно начинаем открывать и новые рынки. В прошлом году произошло увеличение экспорта в Китай (на 60%), Монголию, начались значимые поставки сухой молочной продукции в Алжир и Египет», — рассказал он.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов уточнил, что в целом объем мировой торговли молочной продукцией превышает $100 млрд, причем 80% поставок приходится на четыре-пять биржевых продуктов. До 2031 года, по его словам, глобальная торговля может увеличиться более чем на 24%. «Этот прирост будет приходиться прежде всего на поставки в Северную Африку, Ближний Восток (в первую очередь GCC), Африку южнее Сахары, Южную и Юго-Восточную Азию», — перечислил Белов.



Россия активно развивает экспорт биржевых молочных товаров и имеет потенциал значительно увеличить долю в мировой торговле, уверен Белов. По прогнозу «Союзмолоко», экспорт молочной продукции в этом году останется на уровне 2024-го — 1,1 млн т в пересчете на молоко. По словам Ильюшина, по итогам 2024 года экспорт российской молочной продукции в стоимостном выражении вырос на 19%, в том числе поставки сыра увеличились на 26%, молока — на 39%, сухого молока — на 15%. В конце прошлого года «Агроэкспорт» оценивал, что вывоз молочной продукции составил $374 млн.



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