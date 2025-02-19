Производство товарного молока в этом году останется на уровне 2024-го

К 2030 году производство товарного молока может вырасти до 31,3 млн тонн М. Стулов

Производство товарного молока в 2025 году может составить 26,3 млн т, что соответствует показателю прошлого года. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов на круглом столе комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет «Финмаркет». «Наш прогноз на текущий год консервативный: в этом году мы останемся на уровне прошлого года. Может быть, будет небольшой рост», — сказал он.



Союз разработал два сценария развития ситуации в отрасли, прогноз производства товарного молока в обоих вариантах одинаковый. При этом первый сценарий предполагает, что темпы роста розничных цен на молочную продукцию компенсируют накопленное увеличение себестоимости и далее будут соответствовать ее динамике. Во втором темпы роста цен будут ниже уровня инфляции.



Согласно первому варианту, импорт молочной продукции в этом году составит 7,5 млн т в молочном эквиваленте, что на 0,5 млн т, или на 7,5% больше, чем в 2024-м, запасы молока на предприятиях снизятся на 0,1 млн т, до 1 млн тонн. Второй вариант предполагает увеличение импорта на 1 млн т, или 14%, до 8 млн т. Запасы в этом случае могут составить 0,5 млн т против 1,1 млн т годом ранее. Оба сценария оценивают экспорт в этом году на уровне 2024-го — 1,1 млн т в пересчете на молоко.



К 2030 году, согласно прогнозу союза, производство товарного молока может вырасти до 31,3 млн т. В результате самообеспеченность молоком увеличится до 88,2% против 81,2% в 2024 году при индикаторе Доктрины продовольственной безопасности 90%. Импорт к этому времени снизится на 18%, до 5,8 млн т, экспорт увеличится на 44%, до 1,5 млн т.



В январе в ходе XVI съезда Национального союза производителей молока вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что стабильный рост молочной отрасли продолжается — в 2024 году производство сырого молока в целом, по предварительной оценке, составило 34 млн т, также развивается переработка. По его словам, необходимо и дальше наращивать выпуск молочной продукции, двигаясь к достижению ориентира Доктрины продовольственной безопасности по молоку: к 2030 году валовой надой молока должен превысить 38 млн т. Министр сельского хозяйства Оксана Лут тогда же сказала, что к 2030 году необходимо увеличить поголовье молочного стада в сельхозорганизациях с 2,52 млн до 2,89 млн голов, а среднюю продуктивность племенных коров — до 11 т молока в год.



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