Health & Nutrition планирует производить сливочное масло

Сроки запуска линий и возможные объемы производства не уточняются Pixabay

Компания Health & Nutrition (H&N, ранее «Данон Россия») планирует запустить производство сливочного масла на своих площадках. Об этом гендиректор компании Якуб Закриев сказал в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Патрушевым в филиале компании в Петербурге, пишет ТАСС. Патрушев отметил, что в России серьезно растет спрос на молочную продукцию, в частности сливочное масло. Чтобы удовлетворить возросший спрос, пришлось начать импорт из дружественных стран.



«Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши собственные производители эту нишу тоже занимали, — подчеркнул вице-премьер. — Прошу рассмотреть возможность постановки линий по производству сливочного масла для того, чтобы удовлетворить наш повышенный спрос, в том числе в этом продукте». «Планируем восстановить поставки на рынок масла под нашим флагманским брендом "Простоквашино". Об объемах и сроках пока рано делать заявления», — сказал Закриев ТАСС.



В октябре стало известно, что H&N приостанавливает реализацию масла «Простоквашино». При этом компания сообщала, что это не окажет заметного влияния на конъюнктуру рынка: доля масла «Простоквашино» на российском рынке составляет 0,2% и может обратить на себя внимание разве что в силу высокой узнаваемости бренда. «Компания специализируется на выпуске цельномолочной свежей продукции — йогуртах, молоке, твороге, сметане, — и, строго говоря, даже не производит сливочное масло и не располагает пригодным для этого оборудованием, а закупает его у партнера-копакера», — обращала внимание пресс-служба компании.



H&N работает в 11 регионах страны, остается одним из крупнейших закупщиков сырого молока в России. В 2024 году объемы производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 20% и составили около 785 тыс. т. За 10 месяцев выручка компании увеличилась на 21,2%. В стоимостном выражении доля рынка компании за первое полугодие составила 13%.



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