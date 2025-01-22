«ЭкоНива» в прошлом году произвела 1,35 млн тонн сырого молока

Минсельхоз рассчитывает в 2025 году возобновить возмещение части капзатрат на строительство и модернизацию молочных ферм «ЭкоНива»

ГК «ЭкоНива» в 2024 году произвела 1,35 млн т сырого молока — на 7% больше, чем в 2023-м (1,26 млн т), рассказал президент холдинга Штефан Дюрр в кулуарах II Форума лидеров молочной отрасли, пишет «Финмаркет». В стандартном весе (с учетом жирности 3,7% и белка 3,2%) надой составил 1,44 млн т против 1,35 млн т соответственно.



По словам Дюрра, в ближайшие годы группа будет развиваться за счет увеличения производительности, расширения действующих и строительства новых животноводческих комплексов, однако многое будет зависеть от уровня господдержки. Так, из 21 фермы, построенной в 2017—2019 годах, десять компания может расширить в этом году, остальные — в 2026-м. Также сейчас «ЭкоНива» возводит ферму в Калужской области, возобновляет строительство комплексов в Самарской и Воронежской областях, а также в Алтайском крае, которое начала до 2020 года, но затем приостановила.



Кроме того, есть проекты в Московской, Рязанской областях, в Татарстане и Башкирии, а также еще один в Воронежской области, перечислил Дюрр, отметив, что они будут реализованы, «если будет льготное кредитование», при этом компания «стоит на низком старте». «Если будет хорошая поддержка, то их (эти проекты) можно делать, если нет, то лучше подождать. При такой ключевой ставке и при банковской ставке в 26-28%, которую сложно окупать, без субсидий, наверное, подождем», — добавил Дюрр.



Между тем, Минсельхоз рассчитывает в 2025 году возобновить возмещение части капзатрат на строительство и модернизацию молочных ферм и выплатить субсидии проектам, которые ранее прошли отбор, рассказала в ходе Форума первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Надеюсь, что это состоится. Мы сейчас активно ведем переговоры с Минфином», — цитирует ее «Интерфакс».



По словам Фастовой, в 2024 году для получения этого вида господдержки было отобрано 54 проекта по созданию 64,4 тыс. скотомест, их общая стоимость — почти 28 млрд руб. с объемом субсидирования более 6,5 млрд руб. С учетом оборудования для маркировки общая стоимость составляет почти 29 млрд руб., на субсидирование этих затрат требуется свыше 7 млрд руб. «Но в 2024 году мы не выплатили субсидии из-за того, что не было финансовой возможности. Мы пересмотрели подход к субсидиям, они увеличились, но и затраты, соответственно, увеличились», — отметила она.



При этом замминистра обратила внимание, что в последние пять лет поддержка молочной отрасли растет. «А учитывая амбициозные задачи нарастить производство молока к 2030 году, будем сохранять эту поддержку. И поэтому хочется сказать, милости просим: мы хотим, чтобы молочная отрасль развивалась, и считаем, что сейчас самое время в нее вкладывать, несмотря на все сложности, которые есть», — приводит слова Фастовой «Агроэксперт». На основании данных отчетности сельхозорганизаций (в текущих ценах с НДС) рентабельность от реализации сырого молока по итогам 2024 года ожидается на уровне 32,7% с учетом субсидий и 25,7% — без них, привела данные она. «Это радует, значит, отрасль интересна, есть перспективы развития. Есть спрос, и нам нужно давать сырья еще больше», — добавила Фастова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

