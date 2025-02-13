Себестоимость сырого молока в 2024 году в среднем выросла почти на 12%

Изменение правил субсидирования льготные кредитов приводит к дальнейшему росту себестоимости молока Е. Разумный

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в 2024 году в среднем был на 11,9% выше, чем в 2023-м. Об этом пишет Milknews со ссылкой на аналитический центр «Союзмолока». Увеличение операционной себестоимости обусловлено ростом затрат по всем ключевым статьям: заработная плата сотрудников в декабре превышала уровень 2023 года на 22%, цены на комбикорма — на 3%, на фуражное зерно — на 49%, на дизельное топливо — на 2%, тарифы на электроэнергию — на 11%, бивалютная корзина стала дороже на 11%, а инфляция превысила 9%.



«Кроме того, повышение ключевой ставки и рост ставок по краткосрочным кредитам (в том числе льготным), привлекаемым сельхозтоваропроизводителями для финансирования операционной деятельности, также способствуют повышению затрат производителей», — пишет Milknews. При этом корректировка правил субсидирования льготных инвестиционных кредитов, выданных в 2017—2022 годах, предусматривающая существенное повышение ставок по ним в 2025-м —с 2,5-5% до 10,5-12,5% при ставке ЦБ 21%, способствует дополнительному росту себестоимости сырого молока в 2025-м.



В декабре 2024-го операционная себестоимость увеличилась на 3,4% и оставалась выше уровня декабря 2023-го на 8,8%. Рост операционной себестоимости производства молока в декабре 2024-го обусловлен, прежде всего, увеличением затрат на оплату труда в предновогоднем периоде (по предварительным оценкам, на 20% к уровню ноября), повышением стоимости электроэнергии (1%) и дизельного топлива (2,6%), повышением цен на фуражное зерно (4,7%), ослаблением рубля (стоимость бивалютной корзины выросла на 1,5%) и сохраняющейся инфляцией. Однако, по уточненным данным, в ноябре 2024-го операционная себестоимость производства сырого молока снизилась на 1,2% по сравнению с октябрем, что обусловлено более существенным в сравнении с ожидаемым сезонным снижением заработных плат.



В сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока в декабре 2024 года оставалась, по предварительным данным, на 97,1% выше, в ноябре 2024-го, по уточненным — на 90,6% выше. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017-го по декабрь 2024-го поднялись на 45,6%, рост абсолютных (номинальных) цен составил за тот же период 69,3%.



По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, себестоимость сырого молока зависит от четырех статей расходов. Первая — корма, вторая — оплата труда, третья — топливно-энергетические ресурсы, четвертая — инвестиционная составляющая, и все они растут. По словам эксперта, оценить возможную динамику себестоимости на 2025 год сложно, так как она зависит от малопредсказуемых макроэкономических параметров.



Директор по связям с общественностью «Союзмолока» Мария Жебит говорит, что в ближайшее время повышение затрат по ключевым статьям расходов будет продолжать оказывать давление на себестоимость. «Отдельные риски представляет собой сохранность посевов при теплой бесснежной зиме и дальнейшее возможное увеличение затрат на корма», — прокомментировала она «Агроинвестору». Кроме того, продолжает Жебит, способствовать росту себестоимости будет и усиление кредитной нагрузки на сектор (корректировка правил субсидирования льготных инвестиционных кредитов и повышение ставок по ним), дальнейшее прогнозируемое повышение цен на топливо, электроэнергию, а также общие инфляционные процессы.



В прошлом году Минсельхоз сообщал, что не ожидает резкого повышения цен на молочную продукцию, несмотря на рост себестоимости производства и ключевой ставки ЦБ, а также из-за ряда других причин. «Стабилизирующими факторами будут выступать дальнейшее увеличение объемов производства сырья и конечной продукции, а также меры государственной поддержки», — сообщало агроведомство (цитата по «Интерфаксу»). По информации Минсельхоза, выпуск молочной продукции в в последнее время растет благодаря развитию молочного животноводства и увеличению производственных мощностей. В 2024 году, по предварительным данным, производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 34,07 млн т, что на 0,8% больше, чем в 2023-м. Это способствовало росту выпуска молочной продукции. Так, производство питьевого молока составило 6,1 млн т (на 5% больше, чем в 2023 году), мороженого — 600 тыс. т (плюс 16,6%), сливок — 362 тыс. т (14,7%), йогуртов — 791 тыс. т (6,6%).



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