Россельхознадзор отметил рост доли фальсификации молочной продукции в 2024 году

Сейчас за фальсификацию пищевой продукции предусмотрен административный штраф М. Стулов

В 2024 году из всех исследуемых образцов молочной продукции доля фальсифицированных товаров составила 13,09%, в 2023-м — 12,04%, пишет «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на данные Россельхознадзора. Кроме того, в 2024-м 8,27% проб меда были с признаками фальсификата (7,66% в 2023-м). При этом в мясной категории ситуация улучшилась: 14,47% против 16,14%.



Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал введение уголовной ответственности за фальсификацию продуктов. «Считаю, что по фальсификации, если мы не примем каких-то серьезных мер на законодательном уровне, то у нас ситуация будет развиваться от плохого к худшему», — сказал он (цитата по «Ветеринарии и Жизни»). Сейчас за фальсификацию пищевой продукции предусмотрен административный штраф до 300 тыс. руб. Введение уголовной ответственности за данные нарушения при производстве пищевых продуктов ранее предложили в Общественной палате.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что чаще всего фальсификат встречается в молокоемких категориях — сыры, масло, творог, но сложность этого вопроса всегда кроется в двух аспектах. Во-первых, выборка — какие продукты и в каком объеме попали в исследование службы. Второй — критерии отнесения того или иного продукта к фальсификату: формально — это несоответствие реальных параметров продукта техническому регламенту и/или информации, заявленной на его упаковке, но на практике термин зачастую трактуется значительно шире (микробиология, использование заменителей молочного жира даже в допустимых случаях и т. д. ). Россельхознадзор никогда не публиковал критерии и/или методику оценки доли фальсификата в молочной продукции, поэтому корректно интерпретировать отдельно взятые заявления службы достаточно сложно, прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



«И важно учитывать еще один аспект: аналитические возможности Россельхознадзора постоянно развиваются, поэтому возникает закономерный вопрос: служба просто начала лучше выявлять фальсификат или реально произошли изменения в поведении производителей?», — рассуждает эксперт. По его словам, в целом по всем категориям молочной продукции доля фальсификата сейчас не так велика (около 1%), как это было десять лет назад, и, безусловно, ведущую роль в «обелении» рынка играет работа Россельхознадзора.



Ранее представитель Россельхознадзора говорил «Известям», что служба фиксирует случаи использования производителями молочной продукции сырья растительного происхождения как в рамках лабораторного мониторинга, так и с помощью инструментов цифрового надзора, благодаря которым продукция животноводства отслеживается «от поля до прилавка». При этом кроме растительных жиров производители также недобросовестно могут использовать говяжий жир. «В целом с момента внедрения электронной ветеринарной сертификации, благодаря которой обеспечивается прослеживаемость продукции, доля небезопасных и некачественных товаров, особенно молочных, на российском рынке непрерывно снижается», — подчеркивали в Россельхознадзоре.



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