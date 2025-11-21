Тепличный комбинат «Рязанские росы» готовится выйти на плановую мощность в 2026 году

Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей Pixabay

Производство тепличных баклажанов «Рязанские росы» выйдет на полную мощность в 2026 году, сообщает Корпорация развития Рязанской области со ссылкой на замгендиректора по производству компании Алексея Суркова. Реализация проекта площадью 6 га заняла более пяти лет, инвестиции в него составляют около 3 млрд руб. «Комбинат единственный в ЦФО производит баклажаны зимой, применяя искусственное освещение растений от 17 до 20 часов в сутки. В теплицах выращивают традиционные фиолетовые баклажаны, а также круглые и полосатые сорта. Второе направление комплекса — выращивание короткоплодных огурцов. Сейчас урожайность теплицы в 2 га достигает 20 т баклажанов в неделю. План урожайности на будущий год составляет 57 кг с кв. м», — говорится в сообщении. По словам Суркова, «Рязанские росы» выпускают конкурентоспособный продукт, произведенный по натуральным методам выращивания.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что небольшим тепличным комплексам, производящим томаты и огурцы, все сложнее конкурировать с крупными игроками. Особенно это заметно в ЦФО, где их концентрация высока, а ресурсы позволяют им использовать самые современные агротехнологии, механизмы по производительности труда и др. «Поэтому небольшие хозяйства могут работать только с нишевыми культурами — сезонные, ранние овощи, цветы, рассады и т. д. », — объясняет Решетникова. Она также добавляет, что в значимых объемах баклажаны выращивает «Выборжец» (Ленинградская область), но для агрофирмы их производство не является основным направлением деятельности, а также подмосковная «Агрокультура групп», однако в меньшем количестве.



«Баклажаны — очень специфичная культура. Вегетационный период у них длиннее, чем у томатов, и зимой они стоят хороших денег, но летом продать баклажаны практически нереально даже по себестоимости: их активно выращивают в открытом грунте, а в период с мая и до Нового года на рынке много импортной продукции, себестоимость которой ниже, чем у баклажанов, выращенных в России в светокультуре», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». То есть, объясняет она, реализовать баклажаны по привлекательной цене сложно, а урожайность культуры ниже по сравнению с огурцами и томатами.



Если «Рязанские росы» будут ориентироваться только на баклажаны, то компании будет сложно вести свою деятельность, поскольку они не должны быть якорной культурой, считает эксперт. Так, выращивать их целесообразно для расширения ассортимента или в отдаленных регионах, куда не сформированы логистические потоки из профицитных или южных областей, а также других стран. Но и там баклажаны не должны выращиваться как монокультура. «Например, в Норильск доставить турецкий или иранский баклажан — это очень дорого, долго и сложно. В Рязани, я думаю, будет сложно сопоставить затраты на производство и коммерческую выгоду », — заключила Решетникова.



