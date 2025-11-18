АКОРТ: овощи «борщевого набора» за год подешевели на 4%

Овощи «борщевого набора» в октябре дорожали медленнее, чем год назад, благодаря хорошему урожаю Pixabay

В октябре минимальные цены на овощи «борщевого набора» — капусту, картофель, лук, морковь и свеклу — в крупных торговых сетях снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Однако относительно сентября они подорожали на 3,5% на фоне начавшегося сезонного роста закупочных цен.



Год к году значительнее всего подешевела белокочанная капуста — на 28%, в среднем до 25 руб./кг, что, однако, на 8,5% выше уровня сентября. Цена картофеля относительно сентября выросла на 9%, за год он подешевел на 17,2%, до 29 руб./кг, лук за месяц вырос в цене на 1,2%, и в октябре стоил 32 руб./кг — на 7% меньше, чем годом ранее. Свекла в прошлом месяце относительно сентября подорожала на 3,5%, морковь подешевела на 3,1%. «Овощи "борщевого набора" в октябре дорожали значительно медленнее, чем год назад благодаря хорошему урожаю и усилиям ритейлеров по сдерживанию цен, отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. — Сезонная «борщевая инфляция» в сетевой рознице в октябре к сентябрю составила 3,5% — год назад показатель был 13%».



В октябре по сравнению с сентябрем в торговых сетях снизились цены на восемь из 25 товаров «первой цены» социально значимых категорий: говядина подешевела на 7,3%, сливочное масло — на 5,7%, сахар-песок — на 5,2%, черный байховый чай — на 3,5%, морковь — на 2,4%, пшено — на 1,9%. В пределах 1% подешевели мороженая рыба и поваренная соль. В целом набор социально значимых продуктов «первой цены» в октябре относительно сентября подорожал на 0,1%. При этом средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в октябре составила 4,1%, что, по словам Богданова, является историческим минимумом для этого времени года. В октябре 2024-го показатель был на уровне 5,4%, сравнивает АКОРТ.



По информации объединения, по ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в крупных торговых сетях в октябре продавались шесть из 25 категорий продуктов первой необходимости: белокочанная капуста (-6,8%), куриные яйца (-3,5%), тушка цыпленка бройлера (-2,2%), сахар-песок (-2,1%), морковь (-2%) и подсолнечное масло (-0,03%). «Сети продолжают сдерживать цены на яйцо и мясо птицы: в октябре ритейлеры инвестировали почти 3 руб. собственных средств на каждый продаваемый десяток яиц «первой цены» категории С1/С2», — отметил Богданов.



