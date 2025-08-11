АКОРТ: цены на большинство продуктов первой необходимости снизились на 3,7%

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в июле составила 3,9% М. Стулов / Ведомости

В июле крупные торговые сети зафиксировали значительное снижение цен на овощи борщевого набора социальной категории: картофель «первой цены» подешевел на 36,2%, белокочанная капуста — на 34,7%, свекла — на 29,3%, морковь — на 29,2%, репчатый лук — на 23,2%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным аналитиков, цены на 16 из 25 категорий продуктов первой необходимости в июле снизились в среднем на 3,7% относительно июня.



Среди других продуктов питания в июле наиболее заметно подешевели черный байховый чай (-7,8%), рис (-6,9%), вермишель (-6,8%), куриные яйца (-6,3%), сезонные яблоки (-5,2%), подсолнечное масло (-4,8%), молоко (-2,2%), поваренная соль (-2,2%) и мороженая рыба (-1,3%). В пределах 1% уменьшились цены на свинину (-0,9%) и тушку цыпленка-бройлера (-0,8%).



Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в июле составила 3,9%, что на 1,1 п.п. ниже, чем год назад: в июле 2024-го показатель составлял 5%. Ранее ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова сообщил, что, по его словам, наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной цены, тогда как сейчас наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100% до 200%.



По данным АКОРТ, по ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в июле продавались шесть из 25 категорий продуктов первой необходимости: тушка цыпленка-бройлера (-5,7%), сезонные яблоки (-2,3%), сахар-песок (-2,2%), подсолнечное масло (-2,1%), рис и морковь (-0,25%). Отрицательные наценки на бройлера и сезонные яблоки компенсировали рост закупочных цен на них — в закупке они подорожали на 4,8% и 3% соответственно, сравнили аналитики ассоциации. Среди других категорий социально значимых товаров заметно выросли закупочные цены на пшено (+21%), пшеничную муку (+4,5%) и гречневую крупу (+3,9%), говорится в сообщении АКОРТ. При этом рост закупочных цен на пшено носит сезонный характер: в абсолютном выражении средняя цена килограмма пшена в рознице находится на том же уровне, что была в июле прошлого года.



Между тем, согласно опросу холдинга «Ромир», на результаты которого ссылается ТАСС, 68% респондентов экономят на товарах первой необходимости за счет скидок и акций. 58% участников опроса (можно было дать несколько вариантов ответа) отказались от некоторых ранее привычных категорий товаров, 57% перешли на более дешевые аналоги, 50% опрошенных замещают одни категории товаров другими, находя более выгодные варианты, а 49% граждан выбирают магазины с низкими ценами. Чтобы минимизировать траты, 46% россиян реже ходят в магазины, 33% респондентов предпочитают товары собственных торговых марок сетей, столько же составляют списки покупок и строго следуют им. Лишь 10% опрошенных стали чаще заказывать доставку продуктов в целях экономии.



