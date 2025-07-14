Спрос на рыбную продукцию в сетевой рознице увеличился на 4%

Рост продаж может продолжиться, хотя его темпы снизятся из-за высокой базы «Инарктика»

Потребители стали чаще покупать рыбу, показал совместный мониторинг Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Рыбного союза. По данным АКОРТ, общий спрос на рыбные продукты в сетевой рознице за последний год вырос в среднем на 4% в натуральном выражении. В топ-5 самых популярных позиций в категории рыбы и морепродуктов в торговых сетях вошли охлажденная и замороженная форель, минтай, креветки, горбуша и сельдь.



При этом опрошенные АКОРТ ритейлеры отмечают рост спроса более чем на 20% на замороженное филе из разных видов рыб (минтай, пангасиус, тилапия), что объясняется удобством и экономией времени на готовку. Большинство федеральных торговых сетей за год увеличили ассортимент рыбы, особенно в сегменте замороженных продуктов и готовых блюд. Среди других растущих сегментов — очищенные креветки и замороженные морепродукты. Аналитический центр Рыбного союза фиксирует кратное увеличение продаж готовых рыбных блюд — с 2022-го по 2024 годы более чем на 800% в натуральном и денежном выражении. Сейчас, по данным аналитиков, на долю готовой еды приходится около 1-2% объемов рыбной категории. По прогнозу союза, рост продаж может продолжиться, хотя его темпы снизятся из-за высокой базы.



Готовая еда — ключ к развитию рыбной категории, считают в Рыбном союзе. Она отвечает запросу потребителей на продукцию ready-to-eat или ready-to-cook, позволяет стабилизировать цены, поскольку сырье — наиболее волатильный компонент. Кроме того, готовая еда создает мультипликативный эффект в экономике: производство готовой продукции состоит из большего числа этапов, чем товаропроводящая цепочка сырья. «После многолетнего снижения мы второй год подряд наблюдаем повышение потребительского интереса к рыбной продукции, при этом она сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста, особенно в сегменте готовой еды», — подтверждает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.



На фоне смещения спроса в сторону рыбных продуктов высокой степени переработки — филе, полуфабрикатов и готовых блюд — возвращается популярность минтая как доступной и простой в приготовлении рыбы, отметили АКОРТ и Рыбный союз. Кроме того, сказывается повышение стоимости трески, поэтому потребители переключаются на более доступную белую рыбу. Так, по расчетам союза на базе данных NTech, в январе-мае продажи минтая в крупных федеральных торговых сетях выросли на 20% в натуральном и на 50% — в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота считают рост спроса на минтай, в частности, на филе из него, закономерным. Благодаря строительству новых перерабатывающих промысловых судов (траулеров-процессоров) увеличивается предложение произведенных и замороженных прямо в море филе, фарша, сурими. На полку они попадают без размораживания на этапах производства розничного продукта, а это новый уровень качества для потребителей.



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