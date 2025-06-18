Задолженность рыбной отрасли по кредитам и займам превысила 1,1 трлн рублей

Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала года к 17 июня достиг 2,2 млн тонн Pixabay

Рыбная отрасль работает в штормовых условиях, и главная проблема — стремительный рост задолженности по кредитам и займам, рассказал в интервью ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По итогам прошлого года она превысила 1,1 трлн руб., что в 12 раз больше прибыли отрасли, а к концу 2026-го, как ожидается, увеличится до 1,3 трлн руб. При этом темп роста выручки по итогам прошлого года снизился с 17% до 7%, а прибыль сократилась со 136,1 млрд руб. до 92,4 млрд руб., сравнил он.



«Гонка зарплат» усиливается, причем она происходит в условиях налогового неравенства между переработчиками, использующими импортную рыбу и работающими в центральных регионах страны, и рыбодобытчиками, которые перерабатывают сырье в отдаленных прибрежных регионах, отметил Зверев. «Дальневосточные рыбопромышленники платят социальные взносы по ставке, вчетверо превышающей ставку для переработчиков импортной рыбы. Это добавляет конкурентные преимущества поставщикам импортной рыбы», — подчеркнул глава ВАРПЭ.



Объем вылова водных биоресурсов, по словам Зверева, пока немного отстает от уровня прошлого года, однако по итогам года предполагается выйти на показатели 2024-го. Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала года к 17 июня достиг 2,2 млн т, сообщило Росрыболовство по данным отраслевой системы мониторинга. При этом темпы экспорта обнадеживают больше, чем в прошлом году, отметил глава ВАРПЭ. «Прошлым летом серьезную обеспокоенность вызывало ценовое проседание по экспорту всей линейки продукции из минтая. В нынешнем году драматического ценового снижения нет. По итогам 2025 года мы улучшим наши экспортные показатели по сравнению с прошлым годом», — сообщил Зверев.



Перед отраслью поставлена задача по дальнейшему наращиванию экспорта в Китай и в дружественные страны, напомнил он. «Мы видим растущую динамику по таким видам продукции, как сурими или рыбная мука. Уверен в растущем рыночном потенциале нишевых продуктов, например икры минтая, на китайском рынке», — рассказал глава ВАРПЭ. В частности, на рынки дружественных стран постепенно перенаправляются объемы, которые ранее отгружались в Европу: доля европейского рынка в российском экспорте в 2021—2022 годах составляла примерно 14%. «Это достаточно сложный процесс: заключение новых контрактов и поиск новых партнеров требуют основательного подхода. Работаем, чтобы к 2030 году доля ЕС в нашем рыбном экспорте снизилась вдвое, примерно до 8%», — добавил Зверев.



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