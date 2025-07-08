Россия может расширить поставки рыбы в страны БРИКС

Высокие тарифные барьеры для российских экспортеров нивелируют ценовое преимущество Pixabay

Россия с 2021 по 2024 годы увеличила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза, до $3,1 млрд, что составляет более половины общего российского вывоза рыбы, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, слова которого приводит Телеграм-канал объединения. Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2030 года поставки рыбы в страны БРИКС увеличатся на 17%, и, по оценке Зверева, этот прогноз вполне реализуем.



«Мы видим большие перспективы на рынках Бразилии, Индии, Египта, возможности для создания новых нишевых рынков в КНР. Но высокие тарифные барьеры для российских экспортеров вкупе с преференциями для наших конкурентов „съедают” наше ценовое преимущество», — отметил глава ВАРПЭ.



Так, у Индии есть соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, предусматривающее снижение и полную отмену пошлин в том числе на рыбу из Исландии и Норвегии. Бразилия также имеет преференциальные тарифные режимы с отдельными странами. Страны MERCOSUR (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия), поставляющие на бразильский рынок филе хека, пользуются нулевыми тарифами. Китай облагает нулевой пошлиной поставки сельди и сардины иваси из Республики Корея, пангасиуса — из Вьетнама.



Между тем, лидеры стран БРИКС на прошедшем XVII саммите в Рио-де-Жанейро приняли декларацию, в которой высказались по наиболее острым международным проблемам, а также обозначили направления для дальнейшего развития объединения. В документе в том числе говорится, что они поддерживают дальнейшее обсуждение национальной политики и международной координации, которые способствуют повышению доступности продовольствия. Участники саммита подчеркнули, что поддерживают основанную на правилах, открытую, прозрачную и справедливую многостороннюю торговую систему, в которой важную роль играет ВТО.



«С учетом отраженных в декларации приоритетов торгового сотрудничества стран БРИКС рассчитываем, что новая стратегия экономического партнерства объединения будет стимулировать развитие торговли рыбопродукцией внутри БРИКС, — отметил Зверев. — БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства. Уже сейчас на БРИКС приходится 18% мирового импорта рыбопродукции — около $30 млрд. Очень важно внутрикоалиционное тарифное равноправие. Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

