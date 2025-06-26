ФАС проверит цены на рыбную продукцию

ФАС запросила информацию о фактических объемах добычи и производства Freepik.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что направила запросы в 37 компаний, которые занимаются добычей горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди. Они должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции.



Кроме того, служба запросила информацию о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости рыбной продукции за 2024-2025 годы. «В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен», — отметила ФАС.



По данным Росстата, за период с 17 по 23 июня мороженая рыба подорожала на 0,4%, по сравнению с концом прошлого года — на 12,8%. В целом недельная инфляция составила 0,04%, в том числе продовольствие подорожало на 0,06%. При этом без учета плодоовощной продукции, которая стала дешевле на 0,3%, темп роста цен почти не изменился по сравнению с предыдущей неделей (0,09%), отмечается в обзоре Минэкономразвития.



По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к 23 июня российские рыбаки добыли более 2,3 млн т водных биоресурсов — на 6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев ранее в интервью ТАСС говорил, что хотя пока объем вылова немного отстает от уровня прошлого года, по итогам года предполагается выйти на показатели 2024-го. Также он обращал внимание, что рыбная отрасль работает в «штормовых условиях», и главная проблема — стремительный рост задолженности по кредитам и займам. По итогам прошлого года она превысила 1,1 трлн руб., что в 12 раз больше прибыли отрасли.



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