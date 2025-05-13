ГК «Ультра Фиш» купила крупного производителя рыбной продукции

«Ультра Фиш» выпускает широкий ассортимент рыбной продукции и морепродуктов под брендом «ВкусArt» «ВкусArt»

Группа компаний «Ультра Фиш», один из ведущих игроков на российском рынке рыбной продукции (выпускает широкий ассортимент рыбной продукции и морепродуктов под брендом «ВкусArt») завершила сделку по приобретению компании «Северный кристалл» - крупного производителя замороженной, охлажденной, соленой и вяленой рыбной продукции, а также лососевой икры. Сделка стала для компании важным стратегическим шагом, направленным на рост производственных мощностей, укрепление позиций на рынке и расширение ассортимента продукции, говорится в ее сообщении. Ранее компания выпускала продукцию на арендованной площадке и у привлеченных производителей.



На приобретенном предприятии «Ультра Фиш» планирует выпускать замороженную и охлажденную рыбную продукцию, икру, полуфабрикаты и снеки из рыбы и морепродуктов. Сейчас компания приступила к активной интеграции бизнес-процессов «Северного кристалла» в общую стратегию развития группы.



«Это приобретение расширяет наши возможности по выходу на конечного потребителя, способствует усилению наших позиций в retail-сегменте и является эффективным инструментом по диверсификации рисков и повышению общей устойчивости бизнеса, — отметил мажоритарный акционер «Ультра Фиш» Алексей Кузин. — Новое производство позволит расширить наш ассортимент свежей и качественной продукции, а также сократить лишние звенья в цепочках поставки и переработки на всем пути от сырья и до конечного готового продукта, от процесса вылова и до магазинной полки».



Консолидация бизнеса в рыбной отрасли — естественный процесс, этот тренд усиливается и в области рыбопереработки, прокомментировали «Агроинвестору» в Рыбном союзе. «Объединение возможностей импортных поставок сырья и производства рыбной продукции на территории России позволяет выпускать широкий ассортимент продукции, интересной потребителю. Сейчас, когда стоит задача по росту потребления рыбной продукции одновременно с наращиванием экспорта, — такие решения, как у ГК “Ультра Фиш”, логичные и дальновидные, — считают в союзе. — Прекрасно, что в отсутствии мер государственной поддержки рыбопереработки, крупнейшие игроки рынка находят возможности для инвестиций в этот сектор. К тому же это прямой путь к спрямлению поставок рыбной продукции от сырья до полки, о чем так часто говорят ФАС и правительство».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Северный кристалл» было зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. До сделки 100% компании владел ее гендиректор Семен Бакуш. Выручка компании в прошлом году составила 475 млн руб., увеличившись на 2% к 2023-му. Последние два года компания заканчивала с убытком в 89 млн руб. и 42 млн руб.



Производственный цех «Северного кристалла» по переработке рыбы и морепродуктов площадью более 2,5 тыс. кв. м находится в подмосковном Дмитрове. В 2021—2022 годах был произведен капитальный ремонт и модернизация всех производственных помещений, установлено новое высокопроизводительное оборудование. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 20 т в сутки и до 600 т в месяц готовой продукции.



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