АКОРТ: законодательное ограничение торговой наценки нарушает рыночные механизмы

В мае средняя торговая наценка на самые доступные продукты в 25 товарных категориях составила 1,7% М. Стулов

Законодательное ограничение торговой наценки нарушает рыночные механизмы ценообразования и приведет к разбалансировке всей товаропроводящей цепи, пишет ТАСС со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова. Возникают риски сокращения ассортимента и производства, роста цен, перетока сбыта в нерегулируемый сектор, отметил он. В мае средняя торговая наценка на самые доступные продукты в 25 товарных категориях составила 1,7%, по отдельным «проблемным» категориям длительное время она может быть отрицательной, подчеркнул Богданов.



Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сказал ТАСС, что торговая наценка на социально значимые продукты питания не должна превышать 15%. Также, по его мнению, необходимо уменьшить НДС на продукты питания с 10% до 5%. Кроме того, для снижения инфляции ключевая ставка ЦБ должна опуститься хотя бы на 5%, считает депутат.



Статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов ранее в интервью «Российское газете» говорил, что ведомство не видит предпосылок для введения государственного регулирования цен на определенные товары: действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации. Если ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, то некоторые меры регулирования могут потребоваться, однако они не обязательно будут связаны с ограничением наценок, добавил он, также отметив, что сейчас нет значительных рисков роста цен со стороны производителей.



Накануне в ходе заседания правительства Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сказал, что принимаемые меры стабилизируют цены на социально значимые товары и повышают их доступность для граждан. Например, а начале этого года правительство приняло разработанное ФАС постановление, запрещающее торговым сетям взимать с поставщиков масла и куриного яйца вознаграждение за приобретение определенного объема товаров, напомнил он. Также ведется совместная работа с региональными органами власти по развитию практики заключения соглашений о стабилизации цен на потребительские товары, они действуют в 67 регионах с участием 13,3 тыс. хозяйствующих субъектов. «Количество обращений граждан по вопросам роста цен на продукты питания по итогам 2024 года по сравнению с 2023-м снизилось в 1,7 раза и более чем в 17 раз по сравнению с 2022 годом», — привел данные Шаскольский. Вместе с тем, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания обратил внимание, что ФАС должна решительнее бороться с недобросовестной конкуренцией, чтобы обеспечивать потребителям качественные товары по приемлемым ценам.



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