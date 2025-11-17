«Гавриш»: вести семеноводческую деятельность в России дороже и сложнее, чем в КНР

Преимущество работы в России в возможности контролировать все процессы на месте Е. Литвинова

Несколько лет назад компания «Гавриш» вела семеноводческую деятельность в Италии, Индии, Китае, но из-за дорогой логистики и стоимости самих услуг по размножению семян было принято решение о локализации семеноводства. Об этом рассказал основатель группы, селекционер, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Гавриш, подводя итоги Саммита лидеров российской селекции. «Однако в России всегда получается дороже и сложнее — в Китае это дешевле, — сравнил он. — У нас создано целое направление семеноводства овощных культур в защищенном грунте — это томат и огурец — и кажется, что это легко и просто, но в два-три раза дороже, чем в Китае». Однако, обратил внимание он, преимущество работы в России в возможности контролировать все процессы на месте.



Впрочем, мало создать гибриды, их еще нужно продать, но российские тепличные комплексы, как правило, предпочитают работать на зарубежной селекции, хотя и в России есть кадры и профессиональная селекционная школа. По мнению Гавриша, нужно сосредоточиться на их развитии, а не продолжать импортировать семена из Нидерландов или Франции. Помочь российским селекционерам могло бы государство, ограничив импорт семян овощных культур, считает он.



Гавриш также сообщил, что в этом году компания открыла лабораторию зеленных культур, и сейчас селекция салата является одним из ключевых направлений в работе группы. «В последнее время салат стал довольно популярной культурой в (торговых) сетях, он востребован у населения, а отечественной селекции как таковой нет, и селекция очень разная: для пленочных теплиц, открытого грунта, и это совершенно разные салаты и огромный объем работы», — подчеркнул он.



Кроме того, «Гавриш» — мировой лидер в селекции укропа. Однако компания сталкивается со сложностями в размножении его семян, из-за чего не может до конца удовлетворить спрос на внутреннем рынке. «Сколько не произведем — все время не хватает», — добавил глава компании. В результате в 2025 году мощность производства семян укропа России составила 40 тыс. т с 200 га. Кроме того, в Крымске (Краснодарский край) компания развивает семеноводство гибридов редиса для открытого грунта, а также лука, томатов, перца, сельдерея, ревеня и др. В планах компании перенести свою производственную базу по доработке семян, фасовке из Москвы в Крымск. Эта работа должна завершиться в течение двух лет.



Также сейчас «Гавриш» ведет селекцию томатов (защищенный и открытый грунт), перцев (в основном для открытого грунта и теплиц пленочного типа), баклажанов (открытый и защищенный грунт), а также огурцов (открытый и закрытый грунт, в том числе для применения на Ближнем Востоке), дыни, арбуза и кабачков. По последней культуре компания сейчас работает над семенами для защищенного грунта. Кроме того, у группы есть питомник декоративных растений, и она ведет их селекцию.



