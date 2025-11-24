Уборка сахарной свеклы в России практически завершена

Урожайность выросла на 5,8% Т. Кулистикова

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сахарная свекла в России уже убрана практически с 95% посевных площадей (в 2025 году этой агрокультурой занято 1202 тыс. га), что на 4% меньше, чем на эту же дату в 2024-м. При этом ее урожайность в целом по стране в этом году на 5,8% выше, чем годом ранее и составляет 404,9 ц/га, несмотря на снижение на Юге на 11,8%. Другие макрорегионы по данному показателю показали рост. Всего на 21 ноября было собрано 46,2 млн т сахарной свеклы (плюс почти 2,4 млн т к прошлому году). По данным на 17 ноября, выработка сахара составляет 4,15 млн т (более 4,2 млн т в 2024-м), остаток свеклы — 2,55 млн т (3,6 млн т).



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов говорит, что крайне редко уборочная кампания завершается к 21 ноября. «Погода в последние дни не сильно способствовала уборке: местами шли обильные дожди, земля слишком сырая», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам эксперта, чем дольше длятся дожди, тем выше вероятность того, что оставшиеся площади не будут убраны. В то же время несильные заморозки позволят завершить уборочную кампанию (комбайны смогут заехать в поле), но только если после них не наступит оттепель: в таком случае сахарная свекла может стать непригодной для переработки, обращает внимание Иванов.



В то же время в 2025 году урожай сахарной свеклы в Тамбовской области оказался значительно ниже ожидаемого в сентябре. Об этом «Агроинвестору» сообщил источник, знакомый с ходом уборочной кампании. «Благоприятная погода летом формировала высокие виды на урожай, однако затем она же внесла свои коррективы, и фактическая урожайность составила 466 ц/га (что меньше прогнозируемых уровней). Сахаристость свеклы также не вышла на ожидаемые показатели и не превысила 16,4%», — добавил собеседник «Агроинвестора». По его словам, снижение урожайности и уровня сахаристости свеклы от ожиданий летнего периода негативно сказалось на производстве сахара в регионе.



Меньшая урожайность и низкая концентрация сахара в корнеплодах требуют дополнительных ресурсов для переработки и могут повлиять на конкурентоспособность продукции на внутреннем и экспортном рынках. Эти факты в значительной степени обусловлены погодными условиями, которые сформировались осенью и привели к снижению темпов развития свеклы. Впрочем, несмотря на некоторые трудности в текущем сезоне, Тамбовская область продолжает оставаться одним из лидеров по производству сахарной свеклы в России и демонстрирует значительные показатели в сборе и переработке, говорит источник «Агроинвестора».



