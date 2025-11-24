разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Уборка сахарной свеклы в России практически завершена

Обработано 95% посевных площадей — это на 4% меньше, чем годом ранее

| Агроинвестор |

Урожайность выросла на 5,8%
Урожайность выросла на 5,8%

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (), сахарная свекла в России уже убрана практически с 95% посевных площадей (в 2025 году этой агрокультурой занято 1202 тыс. га), что на 4% меньше, чем на эту же дату в 2024-м. При этом ее урожайность в целом по стране в этом году на 5,8% выше, чем годом ранее и составляет 404,9 ц/га, несмотря на снижение на Юге на 11,8%. Другие макрорегионы по данному показателю показали рост. Всего на 21 ноября было собрано 46,2 млн т сахарной свеклы (плюс почти 2,4 млн т к прошлому году). По данным на 17 ноября, выработка сахара составляет 4,15 млн т (более 4,2 млн т в 2024-м), остаток свеклы — 2,55 млн т (3,6 млн т). 

Ведущий эксперт Евгений Иванов говорит, что крайне редко уборочная кампания завершается к 21 ноября. «Погода в последние дни не сильно способствовала уборке: местами шли обильные дожди, земля слишком сырая», — прокомментировал он «». По словам эксперта, чем дольше длятся дожди, тем выше вероятность того, что оставшиеся площади не будут убраны. В то же время несильные заморозки позволят завершить уборочную кампанию (комбайны смогут заехать в поле), но только если после них не наступит оттепель: в таком случае сахарная свекла может стать непригодной для переработки, обращает внимание Иванов. 

В то же время в 2025 году урожай сахарной свеклы в Тамбовской области оказался значительно ниже ожидаемого в сентябре. Об этом «» сообщил источник, знакомый с ходом уборочной кампании. «Благоприятная погода летом формировала высокие виды на урожай, однако затем она же внесла свои коррективы, и фактическая урожайность составила 466 ц/га (что меньше прогнозируемых уровней). Сахаристость свеклы также не вышла на ожидаемые показатели и не превысила 16,4%», — добавил собеседник «Агроинвестора». По его словам, снижение урожайности и уровня сахаристости свеклы от ожиданий летнего периода негативно сказалось на производстве сахара в регионе.

Меньшая урожайность и низкая концентрация сахара в корнеплодах требуют дополнительных ресурсов для переработки и могут повлиять на конкурентоспособность продукции на внутреннем и экспортном рынках. Эти факты в значительной степени обусловлены погодными условиями, которые сформировались осенью и привели к снижению темпов развития свеклы. Впрочем, несмотря на некоторые трудности в текущем сезоне, Тамбовская область продолжает оставаться одним из лидеров по производству сахарной свеклы в России и демонстрирует значительные показатели в сборе и переработке, говорит источник «Агроинвестора».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж