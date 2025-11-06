разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Квота на импорт семян из недружественных стран может сократиться

По ряду культур она останется нулевой

| Агроинвестор |

Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить до 10 тысяч тонн
Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить до 10 тысяч тонн

Квота на импорт семян из недружественных стран в следующем году может быть уменьшена, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале

Так, согласно документу, кота на поставки семян пшеницы, ржи, ячменя (за исключением пивоваренного), кукурузы (кроме восковидной), сои, рапса (кроме гибридов), подсолнечника (кроме гибридов и высокоолеиновых), сахарной свеклы (за исключением гибридов), как и в этом году, останется нулевой. 

Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить с 12 тыс. т до 10 тыс. т, семян пивоваренного ячменя — с 0,5 тыс. т до 0,3 тыс. т, восковидной кукурузы — с 0,6 тыс. т до 0,3 тыс. т, гибридных семян сахарной свеклы — с 2,7 тыс. т до 1,9 тыс. т. О том, что квоту на поставки семян сахарной свеклы могут сократить, «» писал в октябре. Квоту на гибридные семена рапса, а также гибридный и высокоолеиновый подсолнечник предполагается оставить на прежнем уровне — 2 тыс. т и 0,5 тыс. т соответственно.

«В 2024 году квоту на импорт семенного картофеля уменьшили на 2 тыс. т относительно 2023-го, до 12 тыс. т, сейчас также предполагается ее снижение на 2 тыс. т. В целом, этот размер квоты нас устраивает, — прокомментировал «» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — Напомню, что в предыдущие годы, за исключением последних двух лет, мы завозили из Европы порядка 12 тыс. т семенного картофеля. В сезоне-2023/24 поставили около 850 т, в том числе 300 т из Европы. В этом сезоне не импортировали ни одной тонны семенного картофеля из ЕС».

В этом году квоты на ввоз семенного картофеля получили три компании, все 12 тыс. т были равномерно распределены между ними, хотя заявки от них были в лучшем случае на 3 тыс. т, рассказывает Красильников. «Но эти заявки не были исполнены, так как в потенциальных странах-импортерах, в том числе во Франции, не удалось найти лаборатории, которые прошли аудит по линии Россельхознадзора, — поясняет он. — Хотя были проведены аудиты, и в реестр ведомства включили восемь лабораторий из Франции, но ни одна из них не аккредитована на выдачу сертификатов качества на семенной картофель. А та лаборатория, у которой такая аккредитация есть, не прошла аудит Россельхознадзора». Поэтому, даже если квоты будут получены, нет уверенности, что под урожай 2026-го в Россию будет привезен семенной материал из недружественных стран, прежде всего из Западной Европы, добавляет Красильников. 

Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти