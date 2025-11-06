Квота на импорт семян из недружественных стран может сократиться

Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить до 10 тысяч тонн miratorg.ru

Квота на импорт семян из недружественных стран в следующем году может быть уменьшена, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале Российский зерновой союз.



Так, согласно документу, кота на поставки семян пшеницы, ржи, ячменя (за исключением пивоваренного), кукурузы (кроме восковидной), сои, рапса (кроме гибридов), подсолнечника (кроме гибридов и высокоолеиновых), сахарной свеклы (за исключением гибридов), как и в этом году, останется нулевой.



Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить с 12 тыс. т до 10 тыс. т, семян пивоваренного ячменя — с 0,5 тыс. т до 0,3 тыс. т, восковидной кукурузы — с 0,6 тыс. т до 0,3 тыс. т, гибридных семян сахарной свеклы — с 2,7 тыс. т до 1,9 тыс. т. О том, что квоту на поставки семян сахарной свеклы могут сократить, «Агроинвестор» писал в октябре. Квоту на гибридные семена рапса, а также гибридный и высокоолеиновый подсолнечник предполагается оставить на прежнем уровне — 2 тыс. т и 0,5 тыс. т соответственно.



«В 2024 году квоту на импорт семенного картофеля уменьшили на 2 тыс. т относительно 2023-го, до 12 тыс. т, сейчас также предполагается ее снижение на 2 тыс. т. В целом, этот размер квоты нас устраивает, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — Напомню, что в предыдущие годы, за исключением последних двух лет, мы завозили из Европы порядка 12 тыс. т семенного картофеля. В сезоне-2023/24 поставили около 850 т, в том числе 300 т из Европы. В этом сезоне не импортировали ни одной тонны семенного картофеля из ЕС».



В этом году квоты на ввоз семенного картофеля получили три компании, все 12 тыс. т были равномерно распределены между ними, хотя заявки от них были в лучшем случае на 3 тыс. т, рассказывает Красильников. «Но эти заявки не были исполнены, так как в потенциальных странах-импортерах, в том числе во Франции, не удалось найти лаборатории, которые прошли аудит по линии Россельхознадзора, — поясняет он. — Хотя были проведены аудиты, и в реестр ведомства включили восемь лабораторий из Франции, но ни одна из них не аккредитована на выдачу сертификатов качества на семенной картофель. А та лаборатория, у которой такая аккредитация есть, не прошла аудит Россельхознадзора». Поэтому, даже если квоты будут получены, нет уверенности, что под урожай 2026-го в Россию будет привезен семенной материал из недружественных стран, прежде всего из Западной Европы, добавляет Красильников.



Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

