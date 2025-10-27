разделы

Сахарный завод «Свобода» продолжает переработку свеклы

Около 40% сырья в этом сезоне предприятие получает от сторонних хозяйств

Семь из пятнадцати сахарных заводов Краснодарского края уже завершили сезон
Сахарный завод «Свобода» (ГК «Прогресс Агро») принял на переработку более 600 тыс. т сахарной свеклы из запланированных 850 тыс. т. Предприятие выпустило 76 тыс. т сахара из плана в 100 тыс. т, а также 26 тыс. т жома и около 28 тыс. т мелассы, сообщил директор завода Борис Собакарь. «В настоящее время продолжаем приемку и переработку сахарной свеклы. Проектная мощность завода — 7 тыс. т в сутки, однако из-за погодных условий этот показатель временно ниже: из-за дождей аграрии не всегда могут обеспечить стабильную уборку урожая. Несмотря на это, завод работает без простоев — используем собственные запасы сырья», — рассказал он.

Около 40% сахарной свеклы в этом сезоне предприятие получает от сторонних хозяйств, выстроенная с ними работа позволяет поддерживать необходимый объем переработки, уточнил руководитель. «При этом наша стратегическая цель — максимальная самостоятельность, — подчеркнул он. — С каждым годом растет доля свеклы, выращенной на предприятиях группы компаний “Прогресс Агро”: если в прошлом году это было около 400 тыс. т, то в этом — уже порядка 600 тыс. т. Мы планомерно увеличиваем этот показатель, чтобы полностью обеспечить завод собственным сырьем и гарантировать качество на каждом этапе».

Семь из пятнадцати сахарных заводов Краснодарского края уже завершили сезон, говорит Собакарь, тогда как «Свобода» продолжает работу и планирует войти в тройку лидеров региона по объему переработки свеклы. «Доля нашего предприятия в общероссийском производстве сахара составляет свыше 1,5%, и в этом году, по предварительным оценкам, она будет даже немного выше», — добавил он.

Завод поставляет сахар-песок по всей России — от Москвы и Урала до Абакана и Дальнего Востока. Отгрузка идет как автотранспортом, так и по железной дороге, продолжает Собакарь. «Кроме внутреннего рынка, мы работаем и с ближним зарубежьем — в этом году поставляли сахар в Армению и Абхазию. В целом, мы готовы поставлять сахар туда, где есть спрос и где это экономически оправдано», — говорит руководитель.

При этом на рынке, по его словам, сегодня непростая ценовая ситуация — стоимость сахара опустилась ниже 50 руб./кг. «Это результат перепроизводства: при ожидаемом объеме выпуска около 6,8 млн т сахара-песка, внутреннее потребление составляет примерно 5,7 млн т, — пояснил Собакарь. — Поэтому сейчас особенно важно, чтобы государство поддержало отрасль, в том числе через выделение экспортных квот. Это позволит стабилизировать рынок и сохранить устойчивость предприятий, которые обеспечивают страну отечественным сахаром».

