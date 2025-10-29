Уборка сахарной свеклы идет опережающими темпами

К 27 октября аграрии накопали почти 38 млн тонн сахарной свеклы Pixabay

По состоянию на 27 октября в России убрано 955 тыс. га, или 79,5% площади посевов сахарной свеклы, накопано 37,9 млн т, сообщил «Союзроссахар». Средняя урожайность достигает 397 ц/га, что на 18 ц/га выше уровня прошлого года. Переработку сахарной свеклы ведут 60 из 66 сахарных заводов.



Уборка сахарной свеклы идет неплохими темпами, с начала сезона — с опережением к прошлому году, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. При этом предстоит убрать площади почти на 3% больше, чем в 2024-м, напомнил он. «На Юге низкая урожайность, поэтому темп уборки там особенно бодрый, — продолжает Иванов. — Когда урожайность меньше, быстрее идут уборка, вывоз и переработка». В Центре в середине октября местами шли сильные дожди, которые немного, хотя и не критично, тормозили уборку. «Были локальные небольшие проблемы, но в целом темп уборки нарастающим итогом идет выше прошлого года», — отмечает он, добавляя, что высока вероятность того, что весь урожай удастся убрать в оптимальные сроки.



Переработка в большинстве регионов тоже началась в среднем на несколько суток раньше, чем в предыдущем сезоне. Дигестия при приемке свеклы заводами на Юге на 11 октября была на 3,3% выше относительно прошлого года, тогда как в среднем по России на эту дату показатель снизился 5,7% по сравнению с 2024-м, выход сахара на 21 октября в среднем по стране на 6% меньше, чем годом ранее.



Производство сахара, по оценкам ИКАР, в этом сезоне составит 6,5 млн т. «С учетом импорта и накопленных запасов надо много экспортировать много, — подчеркивает Иванов. — Отгрузки с конца августа оживились, но они не рекордные для этих месяцев. Скорее, даже скромные». Россия пока не вернулась на все рынки, на которые отгружала сахар в прошлом, а экспорт свекловичного сахара-сырца зерновозами-хопперами в этом сезоне еще не начался. «В прошлые годы таким образом заметные объемы сахара отгружали в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. В этом году ни одного вагона пока ни по одному из этих направлений не отправили», — уточняет Иванов.



Он добавляет, что во избежание профицита, с учетом текущего баланса сахара, нужно сохранить сегодняшние темпы отгрузок на многие месяцы, либо активизировать его на ближайшие месяцы. «Опыт прошлых лет показывает, что экспорт сахара особенно бодро идет до декабря, реже — до марта, а потом его темпы снижаются», — говорит он.



Если не вывезти лишний сахар до начала августа 2026-го, то его избыток опять будут давить на цены — как сахара, так и сахарной свеклы, предупреждает эксперт. А значит, отрасль заработает меньше. По подсчетам Иванова, при внутреннем потреблении в 5,65 млн т, импорте (в основном из Беларуси) в 200-300 тыс. т, избыточных (выше, чем до эры перепроизводства с сезона-2016/17) запасах в 350 тыс. т и производстве в 6,5 млн т потенциал экспорта получается значительный — на уровне рекордного экспорта сезона-2019/20.



Важным вопросом остается то, как хозяйства отреагируют на текущие цены на сахар и свеклу и сохранят ли площади ее сева в следующем году, продолжает Иванов. «Если сравнивать среднюю цену сезона на сахар, то сейчас она самая низкая за последние три года, а ведь издержки производства все эти годы не стояли на месте», — подчеркивает эксперт. По его информации, оптовая цена сахара с заводов Центрального Черноземья на 24 октября составляла 46,5 руб./кг с НДС. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого и позапрошлого годов она находилась на уровне 55,5 руб./кг и 56,9 руб./кг соответственно. Если этой цены независимым свекловодам хватит для заработка, то, вероятно, площади под агрокультурой на следующий год они сохранят, если не хватит — могут и сократить посевы, рассуждает Иванов. При этом, полагает он, вертикально интегрированные холдинги, скорее всего, не станут уменьшать площади под сахарной свеклой.



