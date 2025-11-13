Чишминский сахарный завод получил сертификат «Халяль»

Чишминский сахарный завод отправляет на экспорт 50-60% выпускаемой продукции Pixabay

Чишминский сахарный завод (Башкортостан), один из крупнейших производителей свекловичного сахара в Приволжском федеральном округе, получил сертификат «Халяль» на всю производимую сахарную продукцию. Это открывает предприятию новые экспортные перспективы на рынках исламских стран Азии, сообщила компания. Там отмечают, что на российском рынке интерес к продукции с маркировкой «Халяль» как символу повышенного качества и прозрачности производства также растет.



Сертификат подтверждает, что продукция завода полностью соответствует стандартам «Халяль» — от используемого сырья до производственного процесса, исключающего применение запрещенных в исламе компонентов и технологий. Сертификация проведена Ассоциацией по стандарту «Халяль» (Россия).



Чишминский сахарный завод отправляет на экспорт 50-60% выпускаемой продукции, или около 60 тыс. т в год. Основные поставки ориентированы на страны Азии и Ближнего Востока. Получение статуса «Халяль» позволяет укрепить доверие со стороны зарубежных торговых партнеров и потребителей сахара, а также расширить сотрудничество с российскими и зарубежными пищевыми компаниями, использующими сахар при производстве продукции.



«Клиенты в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане позитивно восприняли нашу сертификацию по стандарту “Халяль”. Многие партнеры ранее уже запрашивали подтверждение халяль-соответствия, чтобы маркировать свою продукцию. И теперь наличие такого статуса укрепляет доверие и повышает конкурентоспособность предприятия», — отметила коммерческий директор завода Ирина Маркеева.



«Традиционные экспортные рынки России для сахара и другого продовольствия — доступные для доставки автотранспортом и по железной дороге с колеей 1520 мм. Кроме региона бывшего СССР, это КНДР, Монголия, Афганистан, Иран, Турция. Плюс страны с договорами о свободной торговле с ЕАЭС — Сербия и Вьетнам, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. — Во многих из этих стран немало мусульман. Для некоторых из них важен статус еды “Халяль”. Поэтому в какой-то степени получение этого сертификата местами расширяет возможности сбыта. При этом сертификация по стандартам “Халяль” среди сахарных заводов в России пока не носит массового характера».



В 2024 году Чишминский сахарный завод увеличил объем производства белого сахара на 20%, до 112,2 тыс. т, гранулированного жома — на 10%, до 32,2 тыс. т. В сезоне-2025/26 предприятие планирует переработать 940 тыс. т сахарной свеклы, что на 14% выше результата прошлого года.



