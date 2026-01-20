Экспортные цены на пшеницу выросли

На внутреннем рынке цены укреплялись на фоне снижения тарифов на железнодорожные и автоперевозки Pixabay

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе-феврале за период с 13 по 20 января увеличились на $1,5, до $227,5 /т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цена на украинскую пшеницу с 11,5% протеина выросла на $1, до $227/т, аргентинская подорожала на $5, до $217/т. Французская пшеница стала дешевле на $2 и стоила $230/т, румынская котируется на уровне предыдущей недели — $233/т, американская — $227/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом остались на прежнем уровне 15,2-15,3 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16 тыс. руб./т, на малой воде -14,5 тыс. руб./т. На внутреннем рынке цены укреплялись на фоне снижения тарифов на железнодорожные и автоперевозки. Так, на Юге пшеница 4-го класса подорожала на 150 руб., до 13,5-14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — на 300 руб., до 12,3-12,5 тыс. руб./т. В Центральной России цены оставались на уровне 12-12,5 тыс. руб./т, в Сибири — 9,2-10,5 тыс. руб./т



Аналитики «Русагротранса» сохраняют прогноз экспорта пшеницы в январе на уровне 2,8-3 млн т против 2,5 млн т в январе прошлого года и 3,24 млн т в среднем для этого месяца за последние пять лет. С 1 по 19 января на внешние рынки было отгружено около 1,2 млн т.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» понизил оценку вывоза пшеницы в январе на 0,2 млн т, до 3 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка - на 0,5 млн т, также до 3 млн т, пишет Reuters. Корректировки объясняются неблагоприятными погодными условиями в портах. При этом аналитики также зафиксировали рост цен на российскую пшеницу из-за ограниченного предложения из Черноморского региона и возросшего спроса со стороны импортеров.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

