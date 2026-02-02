Экспортная цена пшеницы достигла двухмесячного максимума

Биржевой рынок на прошлой неделе укреплялся на фоне аномальных морозов в США и России Pixabay

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале за период с 20 по 29 февраля выросли на $3,5 к предыдущей неделе, до двухмесячного максимума — $231/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Он понизил прогноз экспорта пшеницы в январе с 2,8 млн т до примерно 2,7 млн т, в том числе с начала месяца по 28 января было отгружено около 2,35 млн т. Цена на американскую и французскую пшеницу прибавила $2 и достигла $229/т и $232/т соответственно, румынская стала дороже на $1 и стоила $234/т. Цена украинской пшеницы не изменилась — $227/т, германская подешевела на $3, до $239/т.



Биржевой рынок на прошлой неделе укреплялся на фоне аномальных морозов в США и России. Вероятно, они не нанесут тяжелого ущерба озимым в США, однако на юге Великих равнин усиливается засуха. Кроме того, американский экспортный рынок поддерживает ослабление доллара: его индекс упал до минимумов с 2022 года, отмечают аналитики.



В Центральной России и Поволжье в течение ближайших двух недель ожидаются снегопады и локальные ледяные дожди в периоды оттепели. В результате потепления есть риски образования ледяной корки на юге ЦФО, предупреждают аналитики «Русагротранса». На Юге (в Краснодарском крае) из‑за дождей на фоне отрицательных ночных температур возникло локальное обледенение посевов, однако ожидаемое потепление приведет к таянию льда и снега, пополняя запасы влаги в почве.



Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом по-прежнему находятся на уровне 15,2-15,3 тыс. руб./т без НДС, цены предложения — 15,6-15,7 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — снизились на 50 руб., до 15,8-16,2 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались около 14,4-14,6 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса сохранялись на уровне 13,5-14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре России — 12-12,5 тыс. руб./т. В Поволжье цены опустились на 350 руб. и вернулись к уровням конца декабря — 11,8-12,3 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т.



