«СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

В 2026/27 вывоз может заметно снизиться

Спрос со стороны ключевых покупателей остается стабильным
Аналитический центр «» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на 1,1 млн т, до 45,7 млн т. Корректировка связана с высокими темпами отгрузок и урожаем, который оказался больше, чем ожидалось, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на сообщение центра. При этом в сезоне-2026/27 аналитики ожидают сокращения вывоза до 39,6 млн т. Снижение будет связано с уменьшением предложения по сравнению с текущим сезоном, полагают они.

В конце прошлого года отгрузки пшеницы из России резко выросли, отмечает «». Так, в ноябре экспорт достиг 5,2 млн т, что стало рекордом для этого месяца, в декабре на внешние рынки было поставлено 4,2 млн т — максимум для этого месяца за последние восемь лет. Спрос со стороны ключевых покупателей остается стабильным.

С середины февраля начнет действовать экспортная квота в объеме 20 млн т, напоминает «», при этом аналитики считают, что она не окажет существенного влияния на рынок. Ускорения поставок до конца сезона не ожидается на фоне крепкого рубля, стабильных цен FOB и удаленности значительной части запасов от портов. По оценке «», экспорт пшеницы в период действия квоты составит около 16 млн т.

«» сохраняет прогноз экспорта пшеницы в январе на уровне 3 млн т. Между тем, () видит вывоз пшеницы в этом месяце ниже 3 млн т, как ожидалось неделей ранее, — на уровне 2,5 млн т, поскольку отгрузки сдерживает плохая погода, сообщает Reuters. «Непогода бьет все рекорды для января: дней с плохой погодой будет больше половины — больше 15 по сравнению с максимально 8-9 днями в январе», — сказал агентству гендиректор Дмитрий Рылько. Сокращение предложения на фоне возобновления спроса импортеров привело к повышению цен: по данным , цена российской пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в начале марта к концу прошлой недели выросла на $1,5, до $229 (FOB Новороссийск).

