В этом году урожай зерна может снизиться

Урожайность прогнозируется выше средней Pixabay

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году может составить 132,9 млн т (без учета новых регионов), в том числе пшеницы — 85,4 млн т, пишет «Интерфакс». В прошлом году, по предварительным данным Росстата, было собрано 138,8 млн т, включая 90,9 млн т пшеницы.



Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко пояснил агентству, что его оценка основана на ожидаемом сокращении посевов, наличии больших переходящих запасов, прежде всего зернобобовых, а также предположении, что урожайность будет выше средней за последние пять лет. На результат также традиционно могут повлиять погодные условия. По его словам, следует ожидать сокращения посевных площадей под пшеницей, зернобобовыми и кукурузой. «По остальным культурам если и будет увеличение, то незначительное», — добавил он.



По оценке Петриченко, посевы зерновых могут составить 43,25 млн га, площадь под озимыми он оценивает в 17,86 млн га, из которых могут сохраниться и дойти до уборки 16,85 млн га. И, хотя посевные площади этого года — «это очередной минимум с 2014 года», динамика сокращения посевов будет скромнее, чем в прошлом году по сравнению с 2024-м: около 1% против 5,3%. При этом средняя урожайность может быть довольно высокой — 30,7 ц/га, тогда как в 2025 году она достигла 31,8 ц/га, что стало вторым показателем после рекорда 2022 года.



Однако сохраняются погодные риски, которые могут повлиять как на состояние озимых (их гибель «ПроЗерно» пока оценивает на уровне 5,7%), так и на сев яровых: если весна будет затяжной, аграрии могут отложить сев некоторых яровых зерновых культур в пользу поздних масличных, допускает Петриченко. «Так что прогнозируемое сокращение площадей может быть и немного больше», — отметил он.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы сразу на 2,1 млн т, до 85,9 млн т. Новая оценка отражает более благоприятные условия для урожая в конце зимы. Запасы почвенной влаги осенью были относительно высокими, обильный снежный покров добавит ее в начале вегетационного периода. Также пересмотр связан с увеличением прогнозируемой площади под озимой пшеницей на 0,2 млн га, до 15,8 млн га (на уровне прошлого года). Расчетная средняя урожайность всей пшеницы повышена с 31,9 ц/га до 32,4 ц/га. При этом самый рискованный период для озимой пшеницы еще впереди — март-май, в последние годы погодные аномалии в этот период участились, обращают внимание аналитики.



На прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы с 88 млн т до 91 млн т, урожай всего зерна может составить 141,5 млн т. Однако пока это «сугубо предварительные оценки», и существует много рисков, которые могут повлиять на будущий урожай, сказал в ходе конференции «Где маржа» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько (цитата по «Интерфаксу»). Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, валовой сбор зерна в этом году может составить 134,1 млн т (предыдущий прогноз — 135,3 млн т), включая 86,2 млн т пшеницы (85,9 млн т).



