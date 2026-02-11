Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в феврале

Цены на пшеницу немного увеличились Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в феврале на 125 тыс. т, до 3,4 млн т против 2,07 млн т год назад. В первой декаде февраля было отгружено около 1,1 млн т. Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале на неделе с 4 по 10 февраля увеличились на $1, до $232/т FOB на фоне сдержанных темпов вывоза из портов из-за неблагоприятных погодных условий. Цена на украинскую пшеницу с 11,5% протеина укрепилась на $0,5, до $228/т, тогда как румынская стала дешевле на $1, до $235/т, цена французской опустилась на $4, до $232/т, американской — на $3, до $233/т, аргентинской с протеином 11% — на $2, до $209.



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе снижался, поскольку оценки ущерба от морозов в России, Украине и ЕС для нового урожая оказались крайне сдержанными, отмечает «Русагротранс». Первая половина текущей недели ожидается морозной (-25…-10°С), но озимые остаются под защитой снежного покрова. Оттепель и осадки в конце этой и начале следующей недели могут вызвать таяние и уплотнение снежного покрова в Центральном и Приволжском округах из-за периодического повышения температуры воздуха до 0…+3 °С. Возможно образование ледяной корки на поверхности снега, которая не нанесет вреда озимым, отмечают аналитики. Запасы влаги в почве на Юге уже сейчас находятся на высоком уровне и продолжат расти при таянии снега и ожидаемых осадков в течение двух недель прогноза погоды.



Минсельхоз США вопреки ожиданиям не понизил, а повысил прогноз конечных запасов пшеницы в США в сезоне-2025/26 c 25,21 млн т до 25,34 млн т. При этом оценка мировых запасов сократилась с 278,25 млн т до 277,51 млн т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом снизились на 200 руб., до 15,5 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — также уменьшились на 200 руб., 15,6-15,9 тыс. руб./т. На малой воде цены корректировались вниз при крайне медленной отгрузке из-за ледовой обстановки — на 200 руб., до 14,2-14,4 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались около 13,5-14,1 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России — выросли на 150 руб., до 12-13 тыс. руб./т, на юго-западе Поволжья — оставались на уровне 11,8-13,3 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу оставались в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т.



