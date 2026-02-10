Экспорт продукции АПК снизился на 4,1%

Снижение экспорта объясняется валютным курсом flickr.com

Экспорт продовольствия и сельхозсырья (кроме текстильного) из России в 2025 году составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м. При этом импорт продукции АПК увеличился на 15%, до $43,4 млрд в 2025-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Текущая динамика внешней торговли продовольствием и сельхозсырьем наблюдается с 2024 года: тогда Россия экспортировала продукции АПК на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023-м ($43,1 млрд). Импорт увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,1 млрд. В 2023 году по сравнению с 2022-м динамика была обратной: тогда экспорт вырос на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд. Как ранее говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспорта объясняется валютным курсом, который не способствует отгрузкам на внешние рынки.



При этом в 2025 году доля зерновых в российском экспорте продукции АПК составила 30%. Об этом сообщил глава федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. «В структуре российского аграрного экспорта доминируют поставки зерновых — 30% от общего объема в 2025 году», — сказал он на пленарной сессии выставки «Продэкспо-2026» (цитата по «Прайму»). Ильюшин также добавил, что доля масложировой продукции составила 22% от общего объема, рыбы и морепродуктов — 15%. При этом он добавил, что структура отгрузок постепенно меняется в сторону роста поставок продукции с добавленной стоимостью. Так, за последние пять лет экспорт такой продукции увеличился на 64%. «Изменение структуры делает аграрный экспорт более устойчивым, менее зависимым от ситуации на сырьевых рынках», — подчеркнул Ильюшин. В 2025 году вывоз товаров с высокой добавленной стоимостью сохранил позитивную динамику: так, отгрузки мясной продукции выросли на 22%, молочной — на 13%, кондитерских изделий — на 13%, макарон — почти на четверть, готовой мясной продукции — на 15%, чая и кофе — примерно на треть.



Президент Владимир Путин поставил перед АПК задачу по увеличению экспорта к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021-м. По расчетам, этот показатель должен составить $55,2 млрд. В то же время, в конце января министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте АПК до 25% к 2030 году.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов говорит, что оптимальной доли зерновых в структуре экспорта не существует. «Ряд стран выстраивают свою успешную экспортную стратегию за счет поставок базовой продукции и обеспечивают высокую доходность сельхозтоваропроизводителям (Бразилия, Канада, США)», — отмечает он. По мнению эксперта, основная причина сокращения доли зерновых в отгрузках — низкая рентабельность экспортных поставок, вызванная понижательными ценовыми трендами, высоким курсом рубля и экспортными ограничениями. «Экспорт зерновых по итогам 2025 года существенно сократился и в денежном выражении, и в объеме. Экспорт масложировой продукции увеличился в денежном выражении за счет роста экспорта рапсового масла, при этом уменьшился в объеме. Мясная и молочная продукция — ряд важных позиций по готовой продукции — росли в экспорте, и их доля увеличивалась», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору».



Однако в 2026 году он не видит предпосылок для продолжения наращивания экспорта молочной, мясной продукции из-за отсутствия поддерживающего роста производства и менее удачной внешней ценовой конъюнктуры и спроса, который наблюдался в прошлом году. Ряд позиций готовой продукции могут показать умеренный рост, но несопоставимый с темпами 2025 года. Кроме того, стабильно высокие валовые сборы зерна (прогноз 135-140 млн т) создают экспортный потенциал, реализация которого остается в зоне серьезных рисков из-за снижения рентабельности производства, низкой ценовой конъюнктуры и потери конкурентоспособности на фоне растущего мирового предложения. По словам Краснова, в прошлом году доля зерновых сократилась в натуральном выражении более чем на 5 п.п., в стоимостном выражении — упала на 10 п.п. и составила около 30%. Доля масложировой продукции в общей структуре экспорта выросла на несколько процентных пунктов.



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов ﻿Тенденция, связанная с увеличением экспорта готовой продукции, безусловно, является положительным знаком развития экспорта. Но она должна быть поддержана ростом экспортоориентированного производства и эффективной и ресурсно-обеспеченной стратегией продвижения. С учетом текущей ситуации, прогнозировать сохранение темпов роста по готовой продукции и восстановления экспорта по базовой — оснований нет.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что наращивать отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью, разумеется, необходимо. Однако, по его мнению, делать это нужно, не сокращая экспорт зерновых. «Я считаю, что нам надо заниматься экспансией на мировом рынке пшеницы и увеличивать ее экспорт. Не думаю, что нужно сокращать ее долю (в объеме от всего экспорта российского АПК)», — отмечает эксперт, добавляя, что крупнейшие поставщики продукции АПК на мировом рынке — США и Бразилия — также отгружают и продукцию с низкой добавленной стоимостью, в том числе зерно.

