Россельхозбанк за 25 лет профинансировал 6 тысяч инвестпроектов

За 25 лет Россельхозбанк направил в АПК более 19 трлн руб., профинансировав 6 тыс. инвестиционных проектов. «Сегодня практически половина отечественной продовольственной полки — это продукция, производимая на заводах, фабриках, фермах, профинансированных Россельхозбанком, — рассказал председатель правления банка Борис Листов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. — Мы продолжаем наращивать выдачу кредитов АПК. За последние 10 лет темпы роста кредитования в среднем — 12% в год. В 2025 году мы выдали аграриям более 2 трлн руб.».



Среди приоритетных для банка направлений финансирования АПК Листов в первую очередь назвал кредитование сезонных работ. «Это самое важное направление, — подчеркнул он. — Оно обеспечивает непрерывность и стабильность работы сельскохозяйственной отрасли в целом. В 2025 году на эти цели мы направили 920 млрд руб.». Это на 15% больше, чем в 2024 году, при этом доля РСХБ на рынке финансирования сезонных работ в прошлом году составила 81%, добавил Листов.



Второй приоритет банка — это кредиты на приобретение сельхозтехники и оборудования. В 2025 году они составили 67 млрд руб. Третье направление — поддержка экспортеров. В прошлом году банк выдал компаниям, ориентированным на экспорта, 760 млрд руб. кредитов. Еще одно направление кредитования — проектное финансирование. «За 25 лет мы направили в инвестиционные кредиты АПК больше 1,6 трлн руб. Благодаря именно этим кредитам созданы практически с нуля целые отрасли сельского хозяйства. Например, в 2000 году в России вообще не производилась индейка. Сегодня наши птицеводы ежегодно поставляют на прилавки магазинов свыше 400 тыс. т мяса индейки, — рассказал Листов. — Производство овощей закрытого грунта увеличилось в четыре раза. Теперь у нас новая задача — реализация проекта по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья для получения продукции с высокой добавленной стоимостью как для внутреннего потребления, так и для продажи на экспорт».



Хотя среди клиентов банка есть и лидеры рынка, «чемпионы не только в части объемов производства, но и в технологическом развитии», по словам Листова, важным направлением для РСХБ является и кредитование малого агробизнеса. Фермеры вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, их доля в сельхозпроизводстве составляет 14%, а по некоторым категориям продукции она значительно выше, напомнил глава банка. «Сегодня в нашем банке кредитуется 81% всех фермеров — заемщиков страны, — уточнил он. — <...> Банк год от года наращивает кредитование малого агробизнеса, только за последние десять лет выдачи фермерам стабильно растут на 20% в год. Кредитный портфель банка за это время вырос в три раза, до 188 млрд руб.».



