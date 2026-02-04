Участники рынка обсудили цены на сельхозпродукцию

Цены должны быть предсказуемыми и понятными для всех М. Стулов / Ведомости

Резкие скачки цен на продукцию АПК неполезны для рынка, и основная задача — наладить взаимодействие между ритейлерами и аграриями таким образом, чтобы, с одной стороны, потребители всегда получали необходимые продукты питания по предсказуемой цене, с другой — для сельхозпроизводителей тоже важна предсказуемая ценовая политика. Об этом на заседании Общественного совета при Минсельхозе по вопросам взаимодействия производителей сельхозпродукции и торговых сетей, в котором приняли участие представители агроведомства, отраслевых организаций, ритейла, а также сельхозпроизводители, сказал руководитель рабочей группы, заместитель председателя совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.



«Казалось бы, в некоторых случаях у фермеров при повышении цен на их продукцию есть возможность больше заработать, но обычно этого сделать не получается, — отметил он. — А в периоды падения цен ниже себестоимости происходит закрытие хозяйств, соответственно, сокращение предложения на рынке». И во взаимодействии с торговыми сетями, считает Испирян, один из перспективных механизмов для выравнивания цен — сделать так, чтобы они были предсказуемы и понятны. Тогда производители смогут предсказуемо вести свою деятельность, а потребители — получать продукты по предсказуемой цене.



Базовым механизмом в рамках взаимоотношений торговли с малыми сельхозпроизводителями является прямая контрактация на поставку продукции, контрактное фермерство, а также поставки продукции через систему агроагрегаторов, отметила заместитель начальника управления развития малого агробизнеса Минсельхоза Светлана Виткалова. Министерством разработана и утверждена программа поддержки, которая предусматривает субсидирование фермеров на создание мощностей по хранению и переработке продукции, а также на покупку специализированной техники и транспорта, на логистику данной продукции, напомнила она. В части контрактного фермерства есть механизм возмещения 50% авансовых платежей на закупку и производство фермерской продукции. Достаточно новым механизмом является поставка через систему агроагрегаторов. В рамках нового проекта утверждены правила субсидирования на закупку фермерской продукции до 15% затрат, а также субсидии на создание мощностей по логистике и приобретение оборудования — до 30% затрат, но не более 20 млн руб.



Виткалова отметила, что, по мнению Минсельхоза, одна из проблем, существующих в рамках взаимодействия фермеров и торговых сетей — логистика сельхозтоваров. «Малые сельхозпроизводители могут располагаться в непосредственной близости от розничных магазинов, торговых сетей, но несмотря на это, заключается контрактная поставка, например, через распределительные центры. В данном случае фермер теряет часть своей прибыли из-за поставки продукции на дальние расстояния», — подчеркнула она.



Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Иван Карабельников обратил внимание, что торговые сети регулярно проводят вебинары для малых и средних производителей, чтобы рассказать, как взаимодействовать с ритейлом, а также о специальных возможностях этого взаимодействия. «В том числе для малых и средних производителей действуют различные программы авансирования, возможности для вывоза продукции со складов товаропроизводителей, в том числе с приемкой этих товаров прямо на складах», — перечислил он.



Также участники мероприятия отметили еще одну актуальную для фермеров проблему — существенную разницу между средними потребительскими ценами и средними ценами производителей. Когда добровольная предельная наценка сети составляет 5%, а фактически разница в ценах может составлять от 2,5 до 4 раз в пользу потребительских.



Заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой напомнил, что сельхозпроизводители, в том числе, небольшие фермерские хозяйства, вносят существенных вклад в достижение целей по укреплению продовольственной безопасности страны и наращиванию объемов экспорта. Для этого, по его словам, компании должны быть финансово устойчивыми, что, в том числе, возможно при сбыте продукции по предсказуемой цене. Он добавил, что выработанные участниками рынка предложения позволят Минсельхозу вносить корректировки в действующее законодательство, чтобы делать работу сельхозпроизводителей более эффективной. В ходе заседания стороны договорились в ближайшее время начать работу над созданием типового договора между фермерами и сетями, который бы устроил всех.



