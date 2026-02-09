Ведущие производители мясной продукции наращивают ее экспорт

«Черкизово»

Группа «Продо» в 2025 году нарастила объемы экспорта мясной продукции более чем в два раза в натуральном выражении и почти в полтора раза — в стоимостном. Около 40% объема поставок составляет брендированная мясная продукция: колбасы, сосиски, деликатесы и сырокопченая продукция в нарезке, рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы Вадим Долгов. Порядка 60% приходится на поставки куриных субпродуктов. «Экономическая ситуация внутри страны, в частности волатильность рубля, немного скорректировала планы компании во внешней торговле в прошлом году. Вместе с тем государственные меры поддержки отечественных производителей положительно отразились на развитии экспорта компании», — отметил он.



Среди основных достижений компании в части экспорта топ-менеджер называет возобновление поставок продукции на рынок Китая, а также расширение экспортных направлений благодаря выходу на новые рынки стран СНГ — Киргизии и Беларуси. Также проделана большая работа по подготовке производств и прохождению аккредитации на экспорт в Монголию, Вьетнам, Абхазию, Грузию и Узбекистан. «Группа осуществляет поставки в Казахстан, Киргизию, Армению, Азербайджан, Беларусь и Китай. Сегодня мясная продукция под брендами “Продо” представлена в крупнейших торговых сетях СНГ и Беларуси, — уточняет топ-менеджер. — В планах расширение географии присутствия и выход на новые рынки, в их числе Вьетнам, Монголия и Узбекистан. Производственные мощности позволяют нам нарастить экспортные поставки не менее чем на треть».



«Мираторг» в прошлом году экспортировал 210 тыс. т мясной продукции — на 5% больше, чем в 2024-м. В 2026 году поставки могут вырасти на 20% в натуральном и на 25-30% — в стоимостном выражении, рассказал в интервью «Интерфаксу» президент холдинга Виктор Линник. По его словам, компания активно развивает сегмент фуд-сервиса, снабжает мраморной говядиной рестораны многих стран. «Сейчас наши стейки можно встретить в ресторанах Китая, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, они там известны как "русское мясо" "Мираторга"», — сказал он. В прошлом году 38% мясного экспорта холдинга пришлось на Китай, второе крупное направление — Саудовская Аравия, это одна из самых платежеспособных стран Персидского залива. Третье — страны постсоветского пространства, прежде всего Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, перечислил Линник. «Причем с каждым годом мы продаем все больше продукции с высокой добавленной стоимостью. Если раньше экспортировали только мясо, то теперь отправляем наггетсы, котлеты, пельмени», — добавил он.



Группа «Черкизово» в 2025 году поставила на внешние рынки свыше 150 тыс. т продукции, что более чем на 20% превышает показатель 2024-го. В этом году она планирует увеличить экспорт минимум на 10%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Около 80% отгрузок в прошлом году пришлось на продукцию из курицы, остальные 20% — на продукты из свинины и индейки. Вывоз курицы по итогам года увеличился более чем на 20%. Продукция поставлялась в 25 стран, в проработке — новые рынки. Основными импортерами стали Китай и Казахстан (более 20% поставок на каждую страну). Ведущим регионом с точки зрения перспектив расширения присутствия и дальнейшего развития поставок в группе называют страны Персидского залива.



