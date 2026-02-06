Минсельхоз распределил основную часть экспортной квоты на зерно

Крупнейшими получателями квоты стали «Грейн Гейтс», «Астон» и «ОЗК Трейдинг» wikimedia.org

Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона-2025/26. Общий объем квоты — 20 млн т, она распространяется на пшеницу, ячмень и кукурузу, на рожь квота нулевая. Согласно приказу агроведомства, квота распределена между 213 участниками рынка, годом ранее ее получили 219 компаний, в 2024-м — 261. Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.



Самую большую квоту получила компания «Грейн Гейтс», она сможет отгрузить за рубеж почти 3,6 млн т зерна. На втором месте «Астон», который сможет вывезти в рамках квоты около 2,05 млн т, на третьем — «ОЗК Трейдинг» с 1,12 млн т. В прошлом сезоне квота составляла 10,6 млн т и включала только пшеницу. Тогда крупнейшими получателями также были «Грейн Гейтс» (почти 2,4 млн т), «Астон» (около 991,2 тыс. т) и «ОЗК Трейдинг» (494,4 тыс. т).



Квоты свыше 0,5 млн т получили «АПК АСТ Компани М» (777,85 тыс. т), «Топ Грейн» (656,2 тыс. т), «Грейн Сервис» (604,6 тыс. т), «Петрохлеб-Кубань» (597,5 тыс. т) и «Мостагро» (533,2 тыс. т).



Экспорт зерна квотируется с 2020 года, тогда ограничения действовали с 1 апреля по 30 июня, размер квоты составлял 7 млн т. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала квота в 17,5 млн т, в том же году правительство решило ежегодно устанавливать квоту на период с 15 февраля до конца сезона. В 2022-м ее размер составлял 11 млн т, в 2023-м — 25,5 млн т, в 2024-м — 29 млн т, в 2025 году — 10,6 млн т.



С 2024 года квота разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть распределяется по историческому принципу, при этом действует понижающий коэффициент — процент выборки квоты в предыдущем сезоне. Также экспортеры могут добровольно отказаться от свой квоты или ее части. Дополнительный объем квоты будет сформирован из оставшихся 10% общего объема квоты и объемов, которые высвободились после применения понижающего коэффициента и отказов от квот. Претендовать на дополнительную часть квоты смогут экспортеры, уже получившие долю в основной части.



