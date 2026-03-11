Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из России

В то же время в феврале-начале марта экспорт активизировался на фоне роста спроса Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила прогноз экспорта пшеницы из России в своем мартовском прогнозе. Так, согласно последнему отчету, ее отгрузки на внешние рынки в сезоне-2025/26 составят 43,5 млн т против 44 млн т — это оценка февраля. Снижение связано с текущими низкими темпами экспорта, уточняется в документе. Урожай пшеницы в России (без учета Крыма и новых территорий) FAS USDA по-прежнему оценивает в 89,5 млн т, переходящие запасы — в 15,188 млн т (14,688 млн т в отчете за февраль).



Отгрузки фуражного зерна ожидаются на уровне 7,33 млн т (7,33 млн т) при производстве в 39,05 млн т (39,05 млн т). Экспорт кукурузы в мартовском отчете оценивается в 3 млн т (3 млн т), ее урожай — 14,5 млн т (14,5 млн т). Оценка отгрузок, производства и переходящих запасов ячменя также осталась без изменений — 4 млн т, 19,4 млн т и 962 тыс. т соответственно. Прогноз экспорт овса — 300 тыс. т (300 тыс. т в отчете за февраль), его производство ожидается на уровне 3,8 млн т (3,8 млн т), переходящие запасы — 149 тыс. т (149 тыс. т). Отгрузки ржи на внешние рынки прогнозируются на уровне 30 тыс. т (30 тыс. т), ее урожай — 1 млн т (1 млн т ), переходящие запасы — 64 тыс. т.



Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), тонна пшеницы (FOB Новороссийск, 12,5% протеин) стоит $237,5. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, цена постепенно росла с начала конфликта в странах Персидского залива. «Сейчас цена на пшеницу подросла на фоне геополитических факторов, — говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. — Насколько этот рост будет устойчивым — сказать сложно, потому что здесь сталкиваются два интереса: экспортеров — они хотят отгрузить больше — и сельхозпроизводителей, которым хочется поднять цену. Кроме того, продолжает он, основные импортеры российской пшеницы по большей части закупили нужные им объемы, поэтому активизации с их стороны ожидать не стоит. С другой стороны, геополитика может поддержать спрос, но фундаментальные факторы (насыщенность мирового рынка пшеницей) свою роль продолжат играть, уверен эксперт.



Рылько говорит, что в феврале экспорт пшеницы шел низкими темпами из-за непогоды, которая фиксировался в Черном и Азовском морях. По его словам, обычно из-за сложных погодных условий Черное море «теряет» восемь-девять дней экспорта, но в этом — десять. «На Азове все было крайне печально: льды, ветра <...> и довольно много дней ничего не двигалось», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Однако в марте, продолжает он, темпы отгрузок резко выросли, погода относительно нормализовалась, и ИКАР ожидает активизации экспорта по итогам этого месяца: при прочих равных, пшеницы может быть вывезено 4 млн т и более.



По предварительным оценкам «СовЭкона», отгрузки пшеницы в марте могут составить 3,4-3,8 млн т против 2,4 млн т годом ранее и 3,1 млн т в среднем, следует из мониторинга компании. С 1 по 10 марта, согласно оценкам Российского зернового союза (РЗС), за рубеж было отгружено 1,29 млн т пшеницы, что в 2,4 раза больше, чем за первую декаду марта прошлого года и на 21,6% больше, чем за аналогичный период февраля. Причем за этот период был зафиксирован резкий рост отгрузок пшеницы традиционным для России рынкам сбыта. В частности, в Египет отправлено 339 тыс. т, что в 4,9 раза больше, чем в первой декаде марта прошлого года, в Турцию — в 6,8 раза до 145 тыс. т., сказала «Интерфаксу» директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. По ее словам, способствовал активизации экспорта в том числе и дисконт на российскую пшеницу относительно европейских цен — он составляет $8-9/т.



В феврале экспорт пшеницы был на уровне 2,9 млн т, следует из мониторинга «СовЭкона». Аналитики компании отмечают, что спрос на внешних рынках, судя по всему, усиливается, тогда как сельхозпроизводители придерживают зерно в ожидании более высоких цен, что ограничивает предложение на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, говорится в прогнозе компании, на который ссылается «Агроэксперт». За прошлую неделю, по оценкам «СовЭкона», экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $0,5, до $234-236/т (FOB). Это самый высокий показатель с августа прошлого года — $238/т. Поддержку котировкам оказывает укрепление фьючерсов и экспортных котировок основных конкурентов.



«Многие импортеры обеспечены зерном до конца текущего сезона или до поступления нового урожая. Рынок пшеницы, возможно, входит в более сложную фазу. Через несколько месяцев ряд крупных импортеров из MENA начнут уборку нового урожая и уже закупили значительные объемы незадолго до начала военных действий (Алжир и Саудовская Аравия провели тендеры в феврале), что потенциально может ограничить спрос в ближайшей перспективе. Скачок цен на удобрения и топливо могут стать причиной роста глобального спроса», — говорится в отчете компании (цитата по «Агроэксперту»).



Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил президенту Владимиру Путину, что урожай зерновых в этом сезоне составил 142 млн т, включая более 93 млн т пшеницы (включая Крым и новые территории), результат стал третьим в истории. Экспортный потенциал зерна на этот сельхозгод Минсельхоз оценивает в 55 млн т. Корбут согласен с этими оценками. По его мнению, квоту на экспорт зерна (действует с 25 февраля до конца сельхозгода, ее объем — 20 млн т) в этом сезоне выбрать в полном объеме не удастся. Ранее гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорил, что, скорее всего, выбрать квоту в этом году не удастся.



