Экспортная цена на пшеницу продолжила расти

С 1 по 16 февраля на внешние рынки отгружено 1,8 млн тонн пшеницы flickr.com

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте на неделе с 10 по 17 февраля увеличились на $1, до $233/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская и аргентинская пшеница стала дороже на $2 и стоила $234/т и $211/т соответственно, румынская прибавила $1,5, до $237/т, американская — $5, до $238/т, украинская с протеином 11,5% подорожала на $0,5, до $228,5/т. Экспортная цена на российский ячмень выросла на $3, до $242/т FOB.



«Русагротранс» сохраняет прогноз экспорта пшеницы в феврале на уровне выше среднего — 3,4 млн т. С 1 по 16 февраля было отгружено почти 1,8 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал вывоза в этом месяце на уровне 3,1-3,2 млн т, «СовЭкон» повысил прогноз отгрузок на 0,2 млн т, до 3,3 млн т, пишет Reuters. Агентство отмечает, что сохраняются сложные погодные условия: штормы затрудняют отгрузки в Черном море, а ледовая обстановка влияет на поставки в Азовском море.



Цены на пшеницу в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне 15,3-15,6 тыс. руб./т, по железной дороге — выросли на 200 руб., до 15,8-16,1 тыс. руб./т на фоне сдержанных продаж. На малой воде цены оставались около 14,2-14,4 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса сохранялись на уровне 13,5-14,1 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России — 12-13 тыс. руб./т, на юго-западе Поволжья — снизились на 200 руб., до 11,6-12,1 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т. Фуражная пшеница подорожала до 8,5-10 тыс. руб./т на фоне спроса покупателей из Казахстана, которые закупают ее для переработки на кормовую муку.



