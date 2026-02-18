разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Экспортная цена на пшеницу продолжила расти

На внутреннем рынке цены преимущественно стабильны

| Агроинвестор |

С 1 по 16 февраля на внешние рынки отгружено 1,8 млн тонн пшеницы
С 1 по 16 февраля на внешние рынки отгружено 1,8 млн тонн пшеницы

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте на неделе с 10 по 17 февраля увеличились на $1, до $233/т FOB, сообщил аналитический центр ». Французская и аргентинская пшеница стала дороже на $2 и стоила $234/т и $211/т соответственно, румынская прибавила $1,5, до $237/т, американская — $5, до $238/т, украинская с протеином 11,5% подорожала на $0,5, до $228,5/т. Экспортная цена на российский ячмень выросла на $3, до $242/т FOB.

» сохраняет прогноз экспорта пшеницы в феврале на уровне выше среднего — 3,4 млн т. С 1 по 16 февраля было отгружено почти 1,8 млн т. оценивает потенциал вывоза в этом месяце на уровне 3,1-3,2 млн т, «» повысил прогноз отгрузок на 0,2 млн т, до 3,3 млн т, пишет Reuters. Агентство отмечает, что сохраняются сложные погодные условия: штормы затрудняют отгрузки в Черном море, а ледовая обстановка влияет на поставки в Азовском море.

Цены на пшеницу в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне 15,3-15,6 тыс. руб./т, по железной дороге — выросли на 200 руб., до 15,8-16,1 тыс. руб./т на фоне сдержанных продаж. На малой воде цены оставались около 14,2-14,4 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса сохранялись на уровне 13,5-14,1 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России — 12-13 тыс. руб./т, на юго-западе Поволжья — снизились на 200 руб., до 11,6-12,1 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т. Фуражная пшеница подорожала до 8,5-10 тыс. руб./т на фоне спроса покупателей из Казахстана, которые закупают ее для переработки на кормовую муку.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке