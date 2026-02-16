В России начала действовать квота на экспорт зерна

В прошлом году квота также не была выбрана Pixabay

С 15 февраля в России начала действовать экспортная квота на зерно в объеме 20 млн т. Согласно подписанному в декабре 2025 года постановлению правительства, квота распространяется на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС. Объем квоты на вывоз ржи — нулевой. Ограничение будет действовать до 30 июня. Ранее сообщалось, что Минсельхоз распределил основную часть квоты между 213 компаниями. В 2025 году квота была выбрана на 83%, или 8,8 млн т пшеницы из общего объема в 10,6 млн т, оценивал Российский зерновой союз (РЗС).



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, скорее всего, выбрать квоту в полном объеме не удастся, остаток он оценивает в 1,5-2 млн т. «Рынок перенасыщен, очень жесткая конкуренция», — объясняет он. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее также говорил, что выбрать квоту в полном объеме не удастся, и в лучшем случае за вторую половину сезона-2025/26 получится вывезти 17-18 млн т зерна, за весь сельхозгод — 55 млн т или меньше. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько объяснял, что сейчас отгрузки усложняются крепким курсом рубля, низкими мировыми ценами из-за высокой конкуренции, а также постепенным удлинением внутрироссийской логистики до портов по мере исчерпания экспортного потенциала Юга России.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе IV международного форума World Grain and Pulses Forum в Дубае говорила, что экспортный потенциал зерновых агрокультур в 2026 году составляет 55 млн т. В 2025 году Россия отгрузила на внешние рынки 50 млн т зерновых, в том числе 41 млн т пшеницы, что позволило стать лидером в экспорте этой агрокультуры на мировом рынке, уточняла она. При этом конъюнктура на зерновом рынке сейчас сложная, однако Россия за счет объемов урожая 2025 года готова обеспечить всех своих партнеров, отметила министр в эфире телеканала «России-24».



Между тем показатель самообеспеченности России зерном по итогам 2025 года увеличился до 161%, сообщает Минсельхоз. На протяжении последних лет Россия с избытком обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром и растительным маслом. Увеличение производства позволило укрепить продовольственную безопасность по ключевым позициям. По итогам 2025 года показатель по зерну вырос до 161%, по рыбе и рыбопродуктам — до 128,8%, по мясу — до 102%. Сейчас в приоритете усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты, обращает внимание министерство. Это, в частности, молочная продукция, фрукты и ягоды. За прошлый год самообеспеченность по ним выросла до 85,3% и 44% соответственно.



Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

