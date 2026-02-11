Минсельхоз США сохранил оценку экспорта пшеницы из России

Экспортный потенциал зерновых в этом сезоне — 55 млн тонн, но вопрос в том, насколько он будет реализован Т. Кулистикова

Минсельхоз США (USDA) в своем февральском отчете сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 44 млн т (43 млн т в сезоне-2025/24), ее производство, как и в январе, оценивается в 89,5 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Экспорт кукурузы ожидается на уровне 3 млн т при производстве в 14,5 млн т (соответствует январскому прогнозу), фуражного зерна — 7,33 млн т (7,03 млн т в прошлом месяце) и 39,05 млн т (39,05 млн т) соответственно.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут напоминает, что USDA в своих прогнозах не учитывает производство в Крыму и новых регионах. Вместе с ними, по его оценкам, урожай зерновых в России составил 142 млн т, включая 93 млн т пшеницы — такие же показатели ранее озвучил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Экспортный потенциал в этом сезоне составляет порядка 55 млн т — такова оценка Минсельхоза — или чуть больше. Однако, продолжает Корбут, большой вопрос в том, насколько этот потенциал будет реализован. «Проблема в том, что мировой рынок перенасыщен зерном. Соответственно, есть серьезные проблемы: в первую очередь — цены не будут достаточно высокими», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Накануне гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что выбрать квоту на экспорт зерна — она начнет действовать 15 февраля — в полном объеме (20 млн т) не удастся, и в лучшем случае за вторую половину сезона-2025/26 получится вывезти 17-18 млн т зерна, за весь сельхозгод — 55 млн т или меньше. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, комментируя январский прогноз FAS USDA, говорил, что экспортный потенциал пшеницы в этом сезоне составляет 46,5 млн т, но есть сомнения относительно реализации этого объема: как уже неоднократно подчеркивали в ИКАР, в этом году доля «большого Юга» в экспортном потенциале рекордно низкая.



В ходе совещания по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы, которое состоялось на прошлой неделе, Патрушев также сообщил, что семь лет подряд сборы зерна в России превышают 120 млн т. «Такие результаты подтверждают, что отрасль у нас наращивает уровень своего технологического развития», — цитировал его ТАСС. Он также отметил, что прошлый год стал успешным для растениеводов, были выполнены планы по производству основных культур, несмотря на неблагоприятные погодные факторы. «По предварительным данным, объем растениеводческой продукции вырос на 9%. Это внесло основной вклад в обеспечение положительной производственной динамики сельского хозяйства», — приводил его слова «Интерфакс». Согласно Росстату, сельхозпроизводство в прошлом году увеличилось на 4,9%.



Вице-премьер также добавил, что озимые под урожай 2026 года были посеяны на площади около 20 млн га. «По оценкам специалистов, в нормальном состоянии сейчас находятся 97% посевов. Это очень неплохие результаты. На аналогичную дату прошлого года было 87%», — сравнивал он.



