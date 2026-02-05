Урожай зерна в прошлом году стал третьим в истории

Семь лет подряд сборы зерна в России превышают 120 млн тонн Е. Разумный / Ведомости

В прошлом году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составил 142 млн т, включая более 93 млн т пшеницы, результат стал третьим в истории. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы, пишет «Интерфакс». По предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур без учета новых регионов составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы. В 2024-м было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы.



Вице-премьер напомнил, что семь лет подряд сборы зерна в России превышают 120 млн т. «Такие результаты подтверждают, что отрасль у нас наращивает уровень своего технологического развития», — цитирует его ТАСС. Также, по его словам, по итогам уборочной кампании 2025 года были обновлены рекорды по урожаю зернобобовых, сои и рапса. «А урожай овощей и картофеля позволит в полной мере обеспечить потребности нашего внутреннего рынка», — уточнил Патрушев.



Он также отметил, что прошлый год стал успешным для растениеводов, были выполнены планы по производству основных культур, несмотря на неблагоприятные погодные факторы. «По предварительным данным, объем растениеводческой продукции вырос на 9%. Это внесло основной вклад в обеспечение положительной производственной динамики сельского хозяйства», — приводит его слова «Интерфакс». Согласно Росстату, сельхозпроизводство в прошлом году увеличилось на 4,9%.



Вице-премьер также добавил, что озимые под урожай 2026 года были посеяны на площади около 20 млн га. «По оценкам специалистов, в нормальном состоянии сейчас находятся 97% посевов. Это очень неплохие результаты. На аналогичную дату прошлого года было 87%», — сравнил он. Для качественной подготовки к полевым работам текущего года Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей, в целом они составят около 83 млн га, что выше показателя прошлого года, добавил Патрушев. «Для бесперебойного проведения посевной Минсельхозу и регионам необходимо постоянно контролировать доступность материально-технических ресурсов для всех наших аграриев», — подчеркнул вице-премьер.



