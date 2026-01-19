Минсельхоз ожидает увеличения сбора зерна

В 2025 году валовой сбор зерна составил 139,4 млн тонн М. Стулов / Ведомости

Минсельхоз в этом году ожидает увеличения сбора зерна, но все будет зависеть от погоды. «Мы вообще ждем больше, мы должны делать больше», — приводит слова министра сельского хозяйства Оксаны Лут «Интерфакс». Она напомнила, что в соответствии с указом президента Владимира Путина производство продукции АПК к 2030 году должно увеличиться на 25% по сравнению с 2021-м.



Однако в последние годы ситуацию осложняет погода возвратными заморозками, засухой и другими неприятными явлениями. «Но мы учимся ею управлять», — отметила Лут. Министр также обратила внимание на хорошее состояние озимых. «Дмитрий Николаевич (Патрушев, вице-премьер) поехал в Краснодарский край, говорит, что все 100% посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии. Такого не было уже давно», — подчеркнула глава агроведомства.



В прошлом году урожай зерна в Южном федеральном округе, согласно Росстату, сократился на 8,9%, до 28,99 млн т. Макрорегиона стал единственным, заметно снизившим производство, при этом урожай впервые за несколько лет оказался меньше, чем в Поволжье и Центре. Причина — падение сборов в Краснодарском крае и Ростовской области на 14,3% и 22,3% соответственно из-за погодных факторов.



По предварительным данным Росстата, в 2025 году валовой сбор зерна составил 139,4 млн т в чистом весе, включая 91,4 млн т пшеницы (без учета новых регионов). Минсельхоз долгое время сохранял прогноз урожая на уровне 135 млн т, а в середине декабря повысил его до 137 млн т. К 2030 году валовой сбор зерна должен увеличиться до 170 млн т.



