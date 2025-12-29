Урожай зерна превысил 139 млн тонн в чистом весе

Почти 70% сбора зерна пришлось на долю сельхозорганизаций Д. Гришкин / Ведомости

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в этом году составил 139,4 млн т в весе после доработки, что на 10,7% больше, чем в 2024-м (здесь и далее — без учета новых регионов). Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что урожай зерна может превысить прогнозный показатель ведомства в 137 млн т в чистом весе в зависимости от рефакции. «Вопрос рефакции ключевой, потому что качество уборки было сложным, влаги было очень много. Но в целом 137 млн т точно, а дальше будем смотреть», — цитировал ее ТАСС.



Сбор подсолнечника, согласно Росстату, составил 17 млн т (плюс 0,6% к показателю прошлого года), сахарной свеклы было накопано 43,6 млн т (на 3,3% меньше, чем в 2024-м), картофеля и овощей во всех хозяйствах получили 19,5 млн т (рост на 9,4%) и 13,8 млн т (минус 0,9%) соответственно.



Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,5%), сахарной свеклы (89,2%) и подсолнечника (58,8%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (56,6%) и овощей (47,0%) — в хозяйствах населения, отмечает Росстат. На КФХ пришлось 29,3% от общего сбора зерна, 40,8% подсолнечника, 10,8% сахарной свеклы, 17% картофеля и 24% овощей.



Также Росстат сообщил, что по итогам января-ноября производство сельхозпродукции увеличилось на 5,4%, в том числе в ноябре — на 20,1%. Производство скота и птицы на убой за 11 месяцев выросло на 0,2%, до 15,1 млн т в живом весе, молока — на 0,6%, до 31,5 млн т, яиц — на 4,5%, до 44,5 млрд штук. В прошлом году за аналогичный период сельхозпроизводство снизилось на 3,3%, в том числе в ноябре — на 5,4%.



