Росстат уточнил данные по урожаю зерна

Оценка урожая пшеницы понижена с 91,4 млн тонн до 90,9 млн тонн «ГК Агро-Белогорье»

По уточненным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы (здесь и далее — без учета новых регионов). В декабре прошлого года статведомство сообщало, что валовой сбор зерна достиг 139,4 млн т, включая 91,4 млн т пшеницы. Обновленные показатели также предварительные и еще будут корректироваться.



По другим зерновым культурам изменения незначительные. Сбор ячменя составил 19,6 млн т (декабрьская оценка — 19,7 млн т) против 16,7 млн т годом ранее, кукурузы — 12,7 млн т (12,6 млн т) против 13,9 млн т в 2024-м, ржи — 998,8 тыс. т (999 тыс. т) против 1,2 млн т. На 10 тыс. т, до 923,4 тыс. т понижен показатель урожая гречихи, тогда как в 2024 году было собрано 1,2 млн т. Данные по сбору овса и проса не изменились — 379,3 тыс. т (302,9 тыс. т годом ранее) и 351,9 тыс. т (323,8 тыс. т) соответственно. Сбор зернобобовых культур увеличился до рекордных 8 млн т (оценка не изменилась) с 5,4 млн т в 2024 году.



Крупнейшим производителем зерновых и зернобобовых стал Краснодарский край, где собрали около 11,6 млн т, что, однако, на 14,3% меньше, чем по итогам 2024 года. Вторым по объему урожая стал Ставропольский край с 10,5 млн т — на 27,2% больше, чем годом ранее. Топ-3 замыкает Ростовская области с 8,89 млн т зерна, что на 22,3% меньше, чем в 2024 году.



Показатели сбора масличных не корректировались. Так, урожай подсолнечника составил 17 млн т против 16,9 млн т в 2024 году, сои — 8,96 млн т против 7,1 млн т, рапса — 5,6 млн т против 4,7 млн т. Урожай сахарной свеклы снизился с 45,1 млн т в 2024 году до 43,6 млн т.



Сбор картофеля во всех хозяйствах вырос с 17,8 млн т до 19,5 млн т, в том числе сельхозорганизации увеличили производство с 4,4 млн т до 5,2 млн т. Производство овощей снизилось с 13,9 млн т до 13,8 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — с 4,3 млн т до 4 млн т. Урожай плодов и ягод составил 4,3 млн т против 4 млн т годом ранее.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

